toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - ЛЬВОВ ЛЕГАНЕС - АЛАВЕС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Спортивный директор Мариуполя рассказал о задачах "азовцев" на текущий сезон УПЛ

13:42 26 Читати українською
Спортивный директор Мариуполя рассказал о задачах "азовцев" на текущий сезон УПЛ
Евгений Канана / ФК Мариуполь

Спортивный директор Мариуполя Евгений Канана поделился ожиданиями от матча против Ворсклы и рассказал о задачах "азовцев" в этом сезоне чемпионата Украины.

"Во-первых, играют две команды, которые участвовали в еврокубках. Матч против Ворсклы не менее важный, чем тот, который был с Зарей или Александрией. В принципе, команды европейского уровня, участвуют в еврокубках, поэтому матчи всегда очень и очень напряженные, очень серьезные.

Мариуполь – Горняк-Спорт: Комитет этики и честной игры передал документы дела в КДК, – Франков

Задача у Мариуполя поставлена однозначно – быть в первой шестерке. Поэтому ничего страшного нет. Все ребята проходили сборы, участвовали в теоретических, практических занятиях.

Я считаю, ничего страшного, игроки будут друг друга заменять и, дай Бог, кто-то из них еще выстрелит так, что забронирует место в основном составе", – рассказал Канана телеканалу "Футбол".

"Із кукурудзи виходили "зелені чоловічки" з автоматами". Денис Кожанов – про Крим, Кононова у Спартаку і отруєння Вереса

Украина16 тур

Мариуполь - Ворскла: Суббота 24 ноября 2018

Мариуполь
до матча
21
час
:
54
мин
Ворскла
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Мариуполь Мариуполь Евгений Канана Евгений Канана Мариуполь - Ворскла
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Канте подписал новый контракт с Челси
    Англія — 10:4082 Канте подписал новый контракт с Челси
2
час
:
54
мин
Шахтер
19:00
Львов
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук