Спортивный директор Мариуполя рассказал о задачах "азовцев" на текущий сезон УПЛ

Спортивный директор Мариуполя Евгений Канана поделился ожиданиями от матча против Ворсклы и рассказал о задачах "азовцев" в этом сезоне чемпионата Украины.

"Во-первых, играют две команды, которые участвовали в еврокубках. Матч против Ворсклы не менее важный, чем тот, который был с Зарей или Александрией. В принципе, команды европейского уровня, участвуют в еврокубках, поэтому матчи всегда очень и очень напряженные, очень серьезные.

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Задача у Мариуполя поставлена однозначно – быть в первой шестерке. Поэтому ничего страшного нет. Все ребята проходили сборы, участвовали в теоретических, практических занятиях.

Я считаю, ничего страшного, игроки будут друг друга заменять и, дай Бог, кто-то из них еще выстрелит так, что забронирует место в основном составе", – рассказал Канана телеканалу "Футбол".

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