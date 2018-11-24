Маріуполь – Ворскла: анонс матчу УПЛ

Маріуполь приймає Ворсклу в рамках 16-го туру УПЛ. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Маріуполь – Ворскла

24 листопада, 14:00, Маріуполь, стадіон ім. В. Бойка

Головний арбітр: Дмитро Кутаков (Київська обл.)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Маріуполь після вражаючої шестиматчевої серії з чотирма перемогами та однією нічиєю почав серйозну пробуксовку, програвши три поєдинки (один з них – першоліговому Інгульцю). Найбільш важким ударом став останній тур, в якому Динамо розбомбило азовський колектив з рахунком 4:0 – кияни, не дивлячись на ненайгірший футбол гостей, проїхалися по них катком. Втім, поки що зарано говорити про якусь ігрову кризу підопічних Олександра Бабича, але чорну смугу їм необхідно завершувати прямо зараз – команда вже вилетіла за межі першої шістки й ризикує впасти ще нижче.

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Ворскла останнім часом чергує серії перемог із серіями поразок. Останні дві навряд чи заслуговують на осуд – полтавці у досить рівному матчі поступились Карабаху та програли донецькому Шахтарю. Команда Василя Сачка, в цілому, продовжує демонструвати свій фірмовий закритий й добре організований стиль, але з креативом намітилися відчутні проблеми: бронзові призери УПЛ дуже важко створюють моменти – і дуже рідко вони якісні. Втім, якщо вони дійсно хочуть наздогнати Олександрію, то Маріуполь потрібно перемагати попри будь-які негаразди – підопічні Володимира Шарана завтра повинні втратити очки.

Статистика протистояння Маріуполя проти Ворскли

Всього: 45 матчів, 20 перемог Маріуполя, 6 нічиїх, 19 перемог Ворскли. Різниця м’ячів – 58:57

У Прем’єр-лізі: 39 матчів (+17, =5, -17, 48:52)

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Маріуполю вдалося втримати свій лазарет пустим, але у цьому турі все одно не зможуть зіграти одразу два ключових виконавця – Валерій Федорчук та Ігор Тищенко пропускають тур через перебір жовтих карток. У Ворскли ж проблеми з травмами значні: Дмитро Кравченко був прооперований та вилетів на чотири-п'ять місяців, Олександр Кобахідзе лікується вже давно, а Денис Васін тільки-но почав займатись за індивідуальною програмою. Втім, не все так погано – у склад полтавців після дискваліфікацій повернулись Володимир Чеснаков та Ніколас Карека.

"Родзинки" матчу:

– Загальна безвиграшна серія "азовців" у зустрічах з "біло-зеленими" триває дев'ять матчів: дві нічиї та сім поразок. При цьому пропускна серія "Маріуполя" налічує шість ігор, в яких "азовці" пропустили вісім м'ячів.

– З 2012 року Ворскла більше одного гола за матч від "азовців" не пропускає (всього – 12 ігор).

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Ворскла

Маріуполь: Гальчук – Кірюханцев, Яворський, Биков, Демірі – Піхальонок, Ігнатенко – Чурко, Мишньов, Вакула – Борячук

Ворскла: Шуст – Пердута, Чеснаков, Даллку, Артур – Шарпар, Скляр – Якубу, Кулач, Ребенок – Коломоєць

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Маріуполь та Ворскла – команди приблизно однакового рівня з однаковою мотивацією на очний поєдинок, але в атаці вони не дуже креативні. Ймовірно, сьогодні матч повинен завершитись результативною нічиєю – такою, якою б мала завершитись зустріч першого кола, якби не автогол Полегенька на останніх хвилинах.