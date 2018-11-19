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Бабич: Ворскла – наш прямой конкурент, с ней будет серьезный матч

14:34 6 Читати українською
Бабич: Ворскла – наш прямой конкурент, с ней будет серьезный матч
Александр Бабич / УПЛ

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поделился ожиданиями от матча 16 тура УПЛ против Ворсклы.

"Состояние хорошее. Рабочее... Радует, что травмированных ребят у нас немного. Дали отдохнуть Быкову. Он отыграл 90 минут за молодежную сборную против Грузии.

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Хорошее настроение. Надеемся через неделю оно у нас таким тоже будет. Хотелось бы, чтобы болельщики пришли в субботу на стадион и поболели за нас. Все-таки мы играем для зрителей. "Ворскла" - наш прямой конкурент, поэтому матч будет очень серьезным и нам нужна поддержка нашего 12-го игрока", – цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.

Матч Мариуполь – Ворскла состоится 24 ноября в 14:00.

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Украина16 тур

Мариуполь - Ворскла: Суббота 24 ноября 2018

Мариуполь
до матча
4
дн
:
23
час
:
15
мин
Ворскла
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