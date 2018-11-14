Кравченко прооперирован – игрок Ворсклы пропустит 4-5 месяцев

Хавбек полтавской Ворсклы Дмитрий Кравченко из-за тяжелой травмы выбыл на длительный срок.

Кравченко получил травму в поединке Лиги Европы против Спортинга (1:2).

По предварительным прогнозам врачей, Кравченко понадобится от четырех до пяти месяцев реабилитационного периода, сообщает официальный сайт клуба.

"Небо – не предел", – форвард Шахтера Фернандо трогательно прокомментировал тяжелую травму

"На ту минуту мы были впереди в счете, а у португальцев никак не получалось забить гол. Поэтому и борьба, чем ближе к финальному свистку, становилась все жестче. В какой-то момент я почувствовал сильный удар в ногу. Мне оказали помощь, и я продолжил игру, и вскоре понял, что дальше не смогу, и попросил о замене", – прокомментировал травму сам хавбек.

Напомним, после 4-х туров Лиги Европы Ворскла находится на 3-м месте в своей группе, имея в активе 3 очка.