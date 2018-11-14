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Кравченко прооперирован – игрок Ворсклы пропустит 4-5 месяцев

15:16 24 Читати українською
Кравченко прооперирован – игрок Ворсклы пропустит 4-5 месяцев
Дмитрий Кравченко / Фото ФК Ворскла

Хавбек полтавской Ворсклы Дмитрий Кравченко из-за тяжелой травмы выбыл на длительный срок.

Кравченко получил травму в поединке Лиги Европы против Спортинга (1:2).

По предварительным прогнозам врачей, Кравченко понадобится от четырех до пяти месяцев реабилитационного периода, сообщает официальный сайт клуба.

"Небо – не предел", – форвард Шахтера Фернандо трогательно прокомментировал тяжелую травму

"На ту минуту мы были впереди в счете, а у португальцев никак не получалось забить гол. Поэтому и борьба, чем ближе к финальному свистку, становилась все жестче. В какой-то момент я почувствовал сильный удар в ногу. Мне оказали помощь, и я продолжил игру, и вскоре понял, что дальше не смогу, и попросил о замене", – прокомментировал травму сам хавбек.

Напомним, после 4-х туров Лиги Европы Ворскла находится на 3-м месте в своей группе, имея в активе 3 очка.

Лига Европы2 турВорскла имени Алексея Бутовского (Полтава)

Ворскла - Спортинг Лиссабон: Четверг 04 октября 2018

Ворскла
Матч окончен
1 : 2
Спортинг Лиссабон
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Ворскла Ворскла Дмитрий Кравченко Дмитрий Кравченко Ворскла - Спортинг Лиссабон
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