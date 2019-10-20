Мариуполь – СК Днепр-1, Олимпик – Ворскла: анонс матчей УПЛ

В рамках 11-го тура УПЛ Мариуполь принимает СК Днепр-1, а Олимпик встретится с Ворсклой. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Мариуполь – СК Днепр-1

Мариуполь не знает побед в течение последних пяти туров, потерпев два поражения и трижды сыграв вничью. Да, одна из неудач была случилась в матче против Динамо, где азовцы вигядели достойно, но вторая была разгромной – 0:4 от Десны. Все остальные поединки подопечных Александра Бабича также не впечатляли: Олимпик на их поле выглядел интереснее, с Зарей получилось 10:0 по ударам в створ, а кризисная Ворскла после пропущенного гола перехватила инициативу и отобрала очки – хотя к тому моменту Мариуполь играл лучше. Как следствие, в настоящее время "чайки" идут аж на восьмой позиции в турнирной таблице.

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СК Днепр-1 дердится выше азовцев всего на один зачётный балл, поэтому сегодняшний поединок для подопечных Дмитрия Михайленко очень важен – в случае победы они догонят Колос, который идёт шестым, и оторвутся от преследователей снизу. Тут как раз и игровая форма днепровцев начала крепнуть: так, команда очень достойно сыграла с Шахтером (0:1) и одолела Александрию в спарринге (хотя безапелляционно уступила ей в УПЛ), а ровно месяц назад была одержана уверенная победа над Карпатами. Словом, СК Днепр-1 сейчас довольно интересен, поэтому Мариуполю будет нелегко.

"Изюминки" матча:

– Мариуполь не побеждает в УПЛ с 15 сентября в течение пяти игр подряд (три ничьи, два поражения).

– Безничейная клубная рекордная серия днепровцев в УПЛ длится шесть матчей (две победы и четыре поражения).

– 200-й матч в чемпионатах может провести Валерий Федорчук (Мариуполь).

Мариуполь – СК Днепр-1: прогноз букмекеров на матч УПЛ

Специалисты из компании Marathon Bet явного фаворита встречи определить не смогли. Вероятные победы обеих команд букмекеры оценили практически равными коэффициентами – 2,62 на Мариуполь и 2,74 на СК Днепр-1. Наиболее вероятным счётом контора считает результативную ничью 1:1 – на неё поставили "кэф" 5,65.

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Кадровая ситуация

Травмированные: нету

Дисквалифицированы: Быков, Вакула – Полевой

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – СК Днепр-1

Мариуполь: Худжамов – Кирюханцев, Чоботенко, Яворский, Корниенко – Федорчук, Чех – Тищенко, Мишнёв, Чурко – Топалов

СК Днепр-1: Юрчук – Сафронов, Логинов, Лопирёнок, Шаповал – Когут, Кравченко – Чичиков, Булеца, Назаренко – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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В таких матчах прогнозировать что-либо трудно. Обе команды примерно равны, хотя последние поединки днепровцев выглядели интереснее – впрочем, этот фактор компенсируется игрой азовцев при родных трибунах. В этом случае можно довериться букмекерам и признать, что наиболее вероятным результатом встречи является результативная ничья.

Олимпик – Ворскла

Олимпик продолжает пребывание на последней строчке в турнирной таблице, но дончане очень близки к тому, чтобы существенно улучшить свои позиции. До Львова подопечным Висенте Гомеса не хватает всего трёх очков, а их футбол под руководством нового тренера довольно интересен: команда набрала четыре очка в четырёх последних матчах, но тур назад в Чернигове "олимпийцы" едва не взяли ещё одно – Десна забила победный гол аж на 90-й минуте. Да, был ещё и разгром от Зари со счётом 0:5, но там Олимпику пришлось играть в меньшинстве больше тайма. В целом, донецкий коллектив выглядит довольно перспективно, но сыро.

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Ворскла не знает побед в течение последних пяти туров, проиграв в четырёх из них с общим счетом 12:1 – да, 9 голов было пропущено в поединках против грандов, но вряд ли это может служить оправданием. Полтавчане умудрились проиграть даже Карпатам, что непросто, но тур назад наметился некоторый сдвиг в результатах. "Зелёно-белым" в компенсированное время удалось вырвать вполне заслуженную домашнюю ничью с Мариуполем, хотя в течение двух третей игры азовцы выглядели значительно сильнее. Так или иначе, но сегодня Ворскле нужно набирать очки – Олимпик отстаёт всего на три зачетных балла.

Статистика противостояния

Всего: 15 матчей, 4 победы Олимпика, 6 ничьих, 5 побед Ворсклы, разница мячей 17-22.

В Премьер-лиге: 12 матчей (+3, =5, -4, 16-20)

Олимпик – Ворскла: прогноз букмекеров на матч УПЛ

Эксперты из компании Marathon Bet небольшое преимущество отдают ворсклянам. На победу хозяев контора поставила коэффициент 2,36, в то время как победа гостей оценена в 3,04. Ставка на ничью увеличит ваш выигрыш в 3,28 раз, а наиболее вероятным счётом букмекеры считают 1:0 в пользу Ворсклы – на него стоит "кэф" 6,65.

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Кадровая ситуация

Травмированные: Шехич, Каневцев (Ворскла)

Дисквалифицированы: Ксёнз, Завийский – Пердута

Самые результативные матчи – 5 голов.



11.03.2017. 20-й тур чемпионата Украины-2016/2017

Олимпик – Ворскла – 3:2



09.12.2017. 19-й тур чемпионата Украины-2017/2018

Олимпик – Ворскла – 1:4

Ориентировочные составы на матч Олимпик – Ворскла

Олимпик: Крынский – Г. Пасич, Лукьянчук, Зотько, Е. Пасич – Фабинью, Цимбалюк – Имери, Тейшейра, Политыло – Дийе

Ворскла: Ткаченко – Сапай, Чеснаков, Баенко, Кане – Скляр, Габелок – Ребенок, Луизао, Артур – Коломоец

"Изюминки" матча:

– Олимпик может пропустить 250-й гол в УПЛ (еще 1 мяч).

– Проигрышная клубная рекордная домашняя серия Олимпика в УПЛ продолжается уже четыре матча (мячи – 1:13).

– 200-й матч в УПЛ в составе Ворсклы может провести Павел Ребенок.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Олимпик прямо сейчас кажется командой, которой по силам отобрать очки у Ворсклы, но и полтавчане тур назад доказали, что не забыли, как забивать голы. В общем, соперники равны, поэтому можно прогнозировать результативную ничью.

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