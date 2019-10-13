СК Днепр-1 благодаря дублю Булецы победил Александрию

Два украинских клуба, воспользовавшись паузой в чемпионате Украины, провели товарищеский поединок.

Товарищеский матч

СК Днепр-1 – Александрия – 2:1

Голы: Булеца, 26, 50 – Безбородко, 12

Двухнедельный перерыв, вызванный матчами сборных, каждый заполнял по-разному: кто-то проводил внутрикомандные спарринги, чтобы посмотреть молодежь, кто-то полетел на мини-сборы за границу, а кто-то проводил товарищеские матчи со "старыми знакомыми". Именно так поступили СК Днепр-1 и участник текущего розыгрыша группового раунда Лиги Европы – Александрия. К слову, этот спарринг можно назвать ответным матчем, ведь эти команды уже проводили контрольный матч перед стартом этого чемпионата на александрийском стадионе Ника, который закончился победой хозяев 2:1.

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В отчетной игре днепряне не могли рассчитывать на трех сборников – Владислав Супряга и Александр Назаренко сейчас в молодежной сборной Украины, а Арсений Батагов в юношеской сборной U-19. Кроме того, на разминке перед игрой повреждения получил Игорь Когут и его в стартовом составе заменил Сергей Булеца.

Именно он стал героем матча, забив дважды. Однако первыми пропустили именно хозяева: на 12-й минуте Гречишкин длинным пасом вывел один на один с Юрчуком Безбородко и форвард александрийцев уверенно реализовал свой шанс. В середине тайма днепряне восстановили равновесие – Александр Сафронов на правом фланге отпасовал на Сергея Булецу, который четко разобрался в чужой штрафной, нанеся мощный удар под перекладину – 1:1.

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А в начале второго тайма хозяева вышли вперед – Коркишко прострелил с левого фланга и мяч дошел до Булецы, который уверенным ударом оформил дубль. У александрийцев было несколько возможностей сравнять счет, однако днепряне уверенно контролировать ситуацию на поле, давая возможность сопернику бить только из-за пределов штрафной площади.

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