Маріуполь – СК Дніпро-1, Олімпік – Ворскла: анонс матчів УПЛ

В рамках 11-го туру УПЛ Маріуполь приймає СК Дніпро-1, а Олімпік зустрінеться з Ворсклою. Анонс та прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Маріуполь – СК Дніпро-1

Маріуполь не знає перемог протягом останніх п'яти турів, зазнавши двох поразок та тричі зігравши внічию. Так, одна з невдач сталася у матчі проти Динамо, де азовці виглядали гідно, але друга була розгромною – 0:4 від Десни. Всі інші поєдинки підопічних Олександра Бабича також не вражали: Олімпік на їхньому полі був цікавішим, із Зорею вийшло 10:0 за ударами в площину, а кризова Ворскла після пропущеного голу перехопила ініціативу й відібрала очки – хоча до того моменту Маріуполь грав краще. Як наслідок, нині "чайки" йдуть аж на восьмій позиції в турнірній таблиці.

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СК Дніпро-1 тримається вище за азовців всього на один заліковий бал, тож сьогоднішній поєдинок для підопічних Дмитра Михайленка дуже важливий – в разі перемоги вони наздоженуть Колос, який йде шостим, а також відірвуться від переслідувачів знизу. Саме в цей момент ігрова форма дніпровців почала міцніти: так, команда дуже гідно зіграла з Шахтарем (0:1) та здолала Олександрію в спарингу (хоча безапеляційно поступилася їй в УПЛ), а рівно місяць тому була здобута впевнена перемога над Карпатами. Словом, СК Дніпро-1 зараз доволі цікавий, тож Маріуполю буде нелегко.

"Родзинки" матчу:

– Маріуполь не перемагає в УПЛ з 15 вересня протягом п'яти ігор поспіль (три нічиї, дві поразки).

– Безнічийна клубна рекордна серія дніпровців в УПЛ триває шість матчів (дві перемоги та чотири поразки).

– 200-й матч в Чемпіонатах може провести Валерій Федорчук (Маріуполь).

Маріуполь – СК Дніпро-1: прогноз букмекерів на матч УПЛ

Фахівці з компанії Marathon Bet явного фаворита зустрічі визначити не змогли. Ймовірні перемоги обох команд букмекери оцінили практично рівними коефіцієнтами – 2,62 на Маріуполь і 2,74 на СК Дніпро-1. Найбільш вірогідним рахунком контора вважає результативну нічию 1:1 – на неї поставили "кеф" 5,65.

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Кадрова ситуація

Травмовані: немає

Дискваліфіковані: Биков, Вакула – Польовий

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – СК Дніпро-1

Маріуполь: Худжамов – Кирюханцев, Чоботенко, Яворський, Корнієнко – Федорчук, Чех – Тищенко, Мишньов, Чурко – Топалов

СК Дніпро-1: Юрчук – Сафронов, Логінов, Лопирьонок, Шаповал – Когут, Кравченко – Чичиков, Булеца, Назаренко – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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В таких матчах прогнозувати щось важко. Обидві команди приблизно рівні, хоча останні поєдинки дніпровців виглядали цікавіше – втім, цей фактор компенсується грою азовців за рідних трибун. В цьому випадку можна довіритись букмекерам і визнати, що найбільш вірогідним результатом зустрічі є результативна нічия.

Олімпік – Ворскла

Олімпік продовжує перебування на останній сходинці в турнірній таблиці, але донеччани дуже близькі до того, щоб суттєво покращити свої позиції. До Львова підопічним Вісенте Гомеса не вистачає всього трьох очок, а їхній футбол під керівництвом нового тренера доволі цікавий: команда набрала чотири очки в чотирьох останніх матчах, хоча тур тому в Чернігові "олімпійці" ледь не взяли ще одне – Десна забила переможний гол аж на 90-й хвилині. Так, був ще й розгром від Зорі з рахунком 0:5, але там Олімпіку довелося грати в меншості більше тайму. Загалом, донецький колектив виглядає доволі перспективно, але сиро.

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Ворскла не знає перемог протягом останніх п'яти турів, програвши у чотирьох з них із загальним рахунком 12:1 – так, 9 голів було пропущено у поєдинках проти грандів, але навряд чи це може слугувати виправданням. Полтавці примудрилися програти навіть Карпатам, що непросто, але тур тому намітився деяких зсув у результатах. "Зелено-білим" у компенсований час вдалося вирвати цілком заслужену домашню нічию з Маріуполем, хоча протягом двох третин гри азовці виглядали значно сильніше. Так чи інакше, але сьогодні Ворсклі потрібно набирати очки – Олімпік відстає всього на три залікових бали.

Статистика протистояння

Всього: 15 матчів, 4 перемоги Олімпіка, 6 нічиїх, 5 перемог Ворскли, різниця м’ячів 17-22.

У Прем’єр-лізі: 12 матчів (+3, =5, -4, 16-20)

Олімпік – Ворскла: прогноз букмекерів на матч УПЛ

Експерти з компанії Marathon Bet невеличку перевагу віддають ворсклянам. На перемогу господарів контора поставила коефіцієнт 2,36, в той час як звитяга гостей оцінена в 3,04. Ставка на нічию збільшить ваш виграш у 3,28 разів, а найбільш вірогідним рахунком букмекери вважають 1:0 на користь Ворскли – на нього стоїть "кеф" 6,65.

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Кадрова ситуація

Травмовані: Шехіч, Каневцев (Ворскла)

Дискваліфіковані: Ксьонз, Завійський – Пердута

Найрезультативніші матчі – 5 голів.



11.03.2017. 20-й тур чемпіонату України-2016/2017

Олімпік – Ворскла – 3:2



09.12.2017. 19-й тур чемпіонату України-2017/2018

Олімпік – Ворскла – 1:4

Орієнтовні склади на матч Олімпік – Ворскла

Олімпік: Кринський – Г. Пасіч, Лук'янчук, Зотько, Є. Пасіч – Фабінью, Цимбалюк – Імері, Тейшейра, Політило – Дійє

Ворскла: Ткаченко – Сапай, Чеснаков, Баєнко, Кане – Скляр, Габелок – Ребенок, Луїзао, Артур – Коломоєць

"Родзинки" матчу:

– Олімпік може пропустити 250-й гол в УПЛ (ще 1 м’яч).

– Програшна клубна рекордна домашня серія Олімпіка в УПЛ триває вже чотири матчі (м’ячі – 1:13).

– 200-й матч в УПЛ у складі Ворскли може провести Павло Ребенок.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Олімпік прямо зараз здається командою, якій під силу відібрати очки у Ворскли, але й полтавці тур тому довели, що не забули, як забивати голи. Загалом, суперники рівні, тож можна прогнозувати результативну нічию.

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