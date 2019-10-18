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Нападающий Олимпика Дийе: Висенте Гомес – наш шанс спасти сезон

12:38 12 Читати українською
Нападающий Олимпика Дийе: Висенте Гомес – наш шанс спасти сезон
Матар Дийе / ФК Олимпик

Нападающий Олимпика Матар Дийе считает, что приход главного тренера Висенте Гомеса может помочь команде сохранить прописку в УПЛ.

"Висенте Гомес – наш шанс спасти этот чемпионат и вырасти над собой, как профессионалы. Он замечательный тактик. Олимпик – хороший клуб, который находится в перестройке. Это всегда болезненно.

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Но президент понял, что после предыдущего чемпионата, когда мы чуть не вылетели, нужно менять стратегию развития клуба, что и произошло. Пришло много новых игроков-иностранцев, тренер с европейским менталитетом. Это вызывает уважение.

На самом деле не только Олимпик чувствует сейчас подобные проблемы. Многие команды переживают кризис. У нас огромный потенциал. Мы близки к тому, чтобы, наконец, выстрелить. Уверен, этот чемпионат будет интересным", – цитирует сенегальца официальный сайт Олимпика.

Напомним, испанец Висенте Гомес возглавил Олимпик в начале сентября. Под его руководством команда одержала 4 очка в 4 матчах УПЛ и сейчас занимает последнее место в турнирной таблице.

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Висенте Гомес Висенте Гомес Матар Дийе Матар Дийе Олимпик Олимпик
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