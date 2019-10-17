Худжамов: У меня нет качелей, плохой Путин или нет – плохой, с*ка, плохой

Голкипер Мариуполя Рустам Худжамов поделился мнением о войне на Востоке Украины.

"Иногда инфоповоды создаются, чтобы отвлечь людей от реальной серьезной проблемы. Поиск измены или победы дает нужным людям, которые сформировали этот инфоповод, возможность переключать внимание и что-то "проворачивать".

Не знаю, правильно это или неправильно. Как ты можешь приучить человека любить Украину? Если он ее не любит – ты его не заставишь. Я люблю Украину, об этом знают все. Никого не стесняюсь, хотя приходилось слышать всякое.

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Но на таких людей, по большому счету мне нас**ть. У меня своя позиция, я ее придерживаюсь. В этом вопросе у меня нет качелей. А может Путин неплохой, а может плохой. Плохой, с*ка, плохой.

Когда в 2016-м году я приехал в Мариуполь, стояли рекламные боксы с фотографиями ребят, погибших при обороне города. Многие молодые пацанов, наши ультрас воевали, я с ними общался. Как это не плохой, как это не война, как это, бл*ть, "сторонами конфликта" можно называть?

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Это самая настоящая война, уже пора "раздуплиться", а не говорить, что у нас есть стороны конфликта, это гражданская война или еще что. Какая гражданская война? На днях попался на глаза ролик: чудак в Госдуме России выступает и они дают разрешение на использование военных сил на территории Украины. Это гражданский конфликт? Да хр*н там валялся", – рассказал Худжамов в интервью изданию Sportarena.

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