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Почетный президент Ворсклы Жеваго объявлен в розыск

14:45 160 Читати українською
Почетный президент Ворсклы Жеваго объявлен в розыск
Константин Жеваго / Фото ФК Ворскла

У функционера полтавской Ворсклы Константина Жеваго серьезные проблемы с законом.

Государственное бюро расследований объявило в розыск почетного президента Ворсклы, миллиардера Константина Жеваго, сообщает lb.ua со ссылкой на слова главы ГБР Романа Трубы.

Почетный президент Ворсклы Жеваго получил подозрение от Государственного бюро расследований

"По поводу Жеваго. Мы вызвали его в ГБР для получения подозрения, он не появился. Поэтому сейчас начата процедура объявления его в международный розыск и получения решения суда по его задержанию. Сейчас он объявлен в национальный розыск", – отметил Труба.

Напомним, Константина Жеваго подозревают в растрате 2,5 млрд гривен банка "Финансы и кредит", который возглавлял почетный президент полтавского клуба.

После 10-ти туров УПЛ Ворскла находится на 10-м месте, имея в активе 8 очков.

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