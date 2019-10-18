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Михайленко: С первой пятеркой УПЛ все понятно, другие – борются за шестое место

15:08 100 Читати українською
Михайленко: С первой пятеркой УПЛ все понятно, другие – борются за шестое место
Дмитрий Михайленко / СК Днепр-1

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко считает, что его команде по силам войти в первую шестерку турнирной таблице УПЛ.

"Сейчас октябрь для нас – один из важнейших периодов. Нам надо набирать очки и с Мариуполем, и с Олимпиком. Это важнейшие задачи в этом коротком сроке, чтобы подниматься вверх в турнирной таблице.

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Понятно, что поражение нас будут опускать вниз, поэтому наша задача пройти удачно этот отрезок. Ну, а после двух матчей посмотрим, как будет дальше, потому что плотность велика, и ситуация в турнирной таблице очень быстро меняется. Любая удачная серия из двух побед – и команда сразу поднимается вверх. Сейчас уже понятно, что первая пятерка команд – это гранды, Десна, Александрия и Заря, а другие уже соревнуются за шестое место", – цитирует Михайленко официальный сайт СК Днепр-1.

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СК Днепр-1 СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко Дмитрий Михайленко
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