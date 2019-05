Малиновский, сын чемпиона мира и еще 4 доступных игрока, которые усилят Арсенал – версия знаменитого английского СМИ

Арсенал готовится к активному трансферного окну. Four Four Two объясняет, почему Руслан Малиновский мог бы значительно усилить команду Унаи Эмери.

Испанский наставник должен реконструировать лондонский клуб, который уже 3-й сезон подряд не попал в топ-4 АПЛ. Только победа в финале Лиги Еропы-2019 вернет команду Эмери в ЛЧ. Автор культового британского издания FourFourTwo Майкл Йокин, который также работает для авторитетных ESPN и Guardian, хорошо разбирается в потенциале игроков сборной Украины – ранее он писал о Ярмоленко для Вест Хэма. Его новый материал называется "6 игроков, которых Арсенал реально может подписать для улучшения команды этим летом".

Наші за кордоном. Українська краса на Кіпрі, ударний дует в Туреччині, трофеї Довбика, Зінченка і Маліновського

Среди них автор выделяет и 26-летнего полузащитника сборной Украины, который собирает все возможные лавры в Бельгии после чемпионства своего Генка. Кого же "канониры" должны подписать этим летом, чтобы реально усилиться, да еще и по умеренной цене? Поехали.

Камиль Глик – центрбек Монако

Лоран Кошельны часто травмируется, а Мустафи нельзя назвать образцом надежности. Арсеналу нужны минимум 2 качественных центрбека. Один из них должен быть опытным, а еще лучше – прирожденным лидером. Защитник сборной Польши принес бы это в команду. Еще в 2015-м Глик был трансферной целью, когда выступал за Торино. Теперь, возможно, идеальное время для его подписания.

Камиль был столпом обороны Монако, когда они выиграли чемпионат Франции 2 года назад. Это сильный, тактически подкованный и влиятельный игрок как на поле, так и за его пределами. Кризис Монако должен подтолкнуть 31-летнего поляка к новому вызову, пока не стало слишком поздно. Он мог бы стать безоговорочным игроком основы Арсенала и наколотить несколько голов.

Родриго Тарин – центрбек Леганеса

Второй центральный защитник может быть значительно моложе и являться игроком немного более низкого профиля, но и с хорошим потенциалом. Так как Арсенал любит подписывать выпускников Ла Масии, 22-летний Тарин сразу приходит в голову. Родриго покинул Барселону прошлым летом в качестве свободного агента, не сумев пробиться в основну команду каталонцев.

Но его выступления еще за молодежку Барсы оценивали очень высоко. В сезоне 2018/19 был частью хорошей оборонительной линии Леганеса, где иногда играл и на правом фланге. С Родриго в основе команда Лунина и Кравца пропустила лишь 13 голов за 14 матчей. Это техничный игрок, который также умеет хорошо двигать мяч вперед.

Хуниор Фирпо – левый защитник Бетиса

Начо Монреалю уже 33, а Сеад Колашнац не всегда надежен в защитных действиях. Это может быть самая ценная инвестиция, поскольку сумма отступных за 22-летнего доминиканца составила бы 50 миллионов евро, но это должно того стоить. Это фулбек, настроенный на атаку, но комфортно чувствует себя в роли вингбека, где нужно сугубо сосредотачиваться на оборонных функциях.

Неудивительно, что Реал рассматривает Фирпо как долгосрочную замену Марсело. Хуниор является универсальным игроком, который также может закрыть позицию центрального защитника, что делает воспитанника Бетиса еще более привлекательным вариантом.

Опорник для Ман Сіті, пробудження Тоттенхема, Челсі залежить від бану, Арсенал – від ЛЧ. Трансферні плани топ-6 АПЛ

Кенни Лала – правый защитник Страсбурга

Хотя Эктор Бельерин, кажется, никуда не собирается, на его фланге обороны нужен надежный резервист, готовый и посидеть на скамейке запасных, когда необходимо. Этим критериям соответствует 27-летний Кенни Лала – возможно лучший правый защитник сезона в Лиге 1 (5 голов и 10 ассистов). Амбициозный и достаточно квалифицированный для Арсенала игрок, способный сыграть вингбека при схеме 3-5-2, но не будет требовать того, чтобы играть каждую неделю, ведь еще недавно провел несколько лет во втором дивизионе Франции.

Его оскорбил в этом году легенда "канониров" Тьерри Анри (назвал "внуком проститутки" за то, что тот тянул время на... 43-й минуте), и это придало бы перца этому трансферу. Ассистом помог Страсбуру выиграть Кубок Лиги, где его команда прошла таких топчиков французского сезона, как Лилль, Лион и Марсель.

Руслан Малиновский – центральный полузащитник Генка

Арсенал давно сватал Мончи в технические директора своего клуба. Пока что не получилось, но лондонцы могут обратить свое внимание на игроков, на которых нацелился менеджер Севильи. Малиновский был близок к переходу в Рому в январе, когда его Генк еще только боролся за титул чемпиона Бельгии.

26-летний украинец – универсальный центральный полузащитник, известный своим изящным стилем игры, видением поля и магией мертвых для вратарей мячей. Он никоим образом не был бы прямой заменой Аарону Рэмзи, однако должен обеспечить столь необходимую импровизацию. Особенно тогда, когда Месут Озил теряет форму. И цена не должна быть запредельно высокой.

От себя добавим, что Малиновского хочет подписать Наполи. Спортивный директор команды Анчелотти, Кристиано Джунтоли высоко оценивает уровень хавбека сборной Украины и даже связывался с агентом Руслана, хотя на позицию центрального полузащитника у "адзурри" хватает и других кандидатов. Скауты неаполитанцев, неоднократно посещавши матчи украинца за Генк, оценили его профиль на отлично.

Маркус Тюрам – нападающий Генгама

Арсенал имеет двух топ-форвардов в своем распоряжении (Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Лаказетт), но команде нужен резервный вариант, учитывая уход Дэнни Уэлбека этим летом. Здесь и пригодился бы Маркус Тюрам, сын чемпиона мира-1998 Лилиана. Лучший бомбардир последней команды чемпионата Франции (13 голов и 1 ассист). Голы 21-летнего Тюрама, забитые в ворота ПСЖ и Монако, помогли Генгаму выйти в финал Кубка лиги.

У Маркуса контракт до лета 2020-го года, что делает реальной трансферную сделку с игроком, который может и в центре, и на левом фланге атаки сыграть. Хороший дриблер и качественный финишер. Конечно, он неопытен и прихотлив, но имеет потенциал, и его переход – ставка относительно безрисковая.

Комплименты от Куртуа и ценник на трансфер – Малиновского зовут в Англию и Италию, а бельгийцы не советуют Россию