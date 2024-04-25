Полузащитник Челси Энцо Фернандес уже не поможет команде в борьбе за еврокубки.

Чемпион мира решил немедленно делать операцию на паховой грыже, информирует журналист Эрнан Кастильо.

Мудрик может получить нового тренера – судьба Почеттино зависит от одного фактора

В январе прошлого года Челси заплатил Бенфике 120 млн евро за Фернандеса, но полузащитник явно играет не на свой максимум. Одной из проблем была как раз грыжа, которая давно беспокоит Энцо. Хавбек послушал аргентинскую футбольную Ассоциацию и ляжет под нож посреди клубного сезона. Фернандес уже не поможет Челси, зато должен восстановиться к старту Копа Америка в июне. Аргентина будет защищать титул чемпиона.

Добавим, что в нынешнем сезоне 23-летний Энцо провел за Челси 40 матчей, оформив 7 голов и 3 ассиста.

Мудрик поразил английские СМИ лишь в одном, нашелся спаситель украинца – Зинченко закатил шоу и сотворил магию