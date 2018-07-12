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"Ярмоленко мог идти в Милан": автор, скептично оценивавший Андрея в Боруссии, написал для Вест Хэма об украинце

20:54 453 Читати українською
"Ярмоленко мог идти в Милан": автор, скептично оценивавший Андрея в Боруссии, написал для Вест Хэма об украинце
Андрей Ярмоленко – игрок Вест Хэм Юнайтед

Английский писатель и журналист ESPN Майкл Йокин написал о путешествии, которое Андрей Ярмоленко осуществил на пути в Вест Хэм. "Футбол 24" перевел и адаптировал статью.

Меньше года назад Йокин написал для ESPN статью, где сомневался в том, что Ярмоленко сможет заменить для Боруссии Д Усмана Дембеле, который за бешеные 115 млн евро перешел в Барселону. "Безответственно писать, что в клуб приходит новый Дембеле. У Ярмоленко нет скорости того, его технические навыки значительно менее разнообразны, а его правая нога довольно слабая. Его цель - скорее избежать провала, который ждал Дмитрия Чигринского, приобретенного за те же 25 млн евро, в Барселоне. Если бы Ярмоленко покинул Киев на несколько лет раньше, мог бы стать настоящей звездой. Но он не станет новым Шевченко".


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В итоге этот автор оказался во многом прав. Андрея не вернули за меньшую цену обратно в Украину, как это произошло с Чигринским. Однако феерить на совершенно новом уровне, где нужно выкладываться по максимуму 2 раза в неделю, не совсем получилось. За него уже не боролись гранды, как это было с тем же ныне главным тренером сборной Украины Шевченко. Вторая половина сезона в Бундеслиге - вообще выбросить и забыть. Теперь Андрея ждет испытание еще более быстрым чемпионатом – АПЛ.

Что же Иоким пишет для официального сайта Вест Хэма сейчас? Начинаем.

В 2006 году Анатолий Демьяненко был очень взволнован. Помощник главного тренера Динамо заявил прессе: "Наши скауты нашли парня, которого уже называют новым Шевченко". Для 17-летнего футоблиста это была приятная мелодия для ушей. Шева был его кумиром. Это величайший игрок в Украине со времен распада Советского Союза. Ярмоленко - безусловно 2-й в этом списке, его популярность не имеет границ.

Ярмоленко говорил, что ноги его не будет в Динамо, им интересовался Шахтер, но они хотели завезти в Донецк, - Томах

Шевченко - лучший бомбардир национальной сборной Украины, 48 голов за 111 матчей. Ярмоленко - второй, 35 голов за 76 матчей, и его средняя результативность даже лучше. Ему повезло делить одну раздевалку с Шевой в 2009-2012 годах в Динамо. Ярмоленко серьезно сватали в Милан, где ему уже якобы готовили ключевую роль и тот же №7. Фанаты "россонери" ностальгировали по предыдущей семерке Шевченко, и этот трансфер мог бы их порадовать.

Это был очень вероятный переход, хотя Ярмоленко никогда не играл на позиции Шевы. Он не нападающий, а скорее универсальный атакующий полузащитник, который в основном выступает на правом фланге, но также способен играть слева и как плеймейкер. В начале карьеры его даже пробовали на позиции левого защитника, когда подростка критиковали за эгоистичную игру и расточительство перед воротами. Ярмоленко также получил печальную славу, отказавшись от интервью со словами "Я не футболист". Однако уроки были сделаны, и Андрей неутомимо работал над своими навыками и характером, чтобы стать топ-звездой.


Эти усилия над собой включали работу над своей более слабой ногой. От природы он левоножный игрок. Ярмоленко особенно опасен при врывании с правого фланга в середину. Это несколько напоминает фирменный ход Арьена Роббена, но его правая нога не просто "тещина" в результате бесчисленных тренировок. Когда годы прошли, Андрей стал спокойнее и команднее, превратился в одного из лидеров. Его преданность Динамо фактически стала причиной того, что предложения трансферов за границу так и не воплощались в жизнь.

Вест Хэм похвалился статистикой голов и ассистов Ярмоленко

Были большие ожидания, что Ярмоленко переедет на миланский Сан-Сиро после домашнего Евро-2012, на котором он отдал блестящий голевой пас на Шевченко в матче против Швеции. Однако в итоге президент Динамо Игорь Суркис отвечал на все предложения и трансферные слухи отказами, а сам игрок подписал новый 5-летний контракт. В 2016 году, незадолго до того, как должен был стать свободным агентом, он подписал новое долгосрочное соглашение, ошеломив этим шагом всех обозревателей.

Некоторые увидели в этом отсутствие амбиций. Особенно потому, что в последнее время украинская лига стала в значительной степени слабее из-за политических проблем в стране. Эти предположения не обязательно были правильными. Ярмоленко хотел дать клубу, который поднял его, возможность получить хорошие деньги за трансфер, и это стоит оценить.

Звездный футболист доказал, что был прав, когда в 2017-м перешел в Боруссию Дортмунд за 25 млн евро. Суркис наконец-то выполнил свое обещание реализовать мечту Андрея играть за как можно лучший из возможных топ-клуб. В возрасте 27 лет началась новая жизнь.

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За десятилетие в Динамо он выиграл 3 титула чемпиона Украины и 2 кубка. Также Ярмоленко был коронован как лучший бомбардир украинской лиги в своем последнем сезоне там (2016/17). Это важно еще и потому, что он обошел Шевченко в списке самых результативных голеадоров в истории клуба. С его 137 голами за киевскую команду Ярмоленко опережают только Олег Блохин, Сергей Ребров и Максим Шацких.

В начале своей нового приключения он радовал фанатов качественной игрой на фланге, забив гол и сделав 4 ассиста в своих первых 4-х матчах в Бундеслиге, а также дебютировал за Боруссию в Лиге чемпионов с гола против Тоттенхэма. Однако команда потеряла форму, был уволен главный тренер Петер Бош, а сам игрок в начале 2018-го получил травму.

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Завоевать место в основе после восстановления оказалось непосильной задачей. Теперь Вест Хэм предлагает Ярмоленко возможность блестать в АПЛ. Его навыки, включая великолепный дриблинг на скорости и мертвые для вратарей мячи, могут напоминать болельщикам "молотов" Димитри Пайе, но украинец также сможет снова сравнить себя со своим кумиром. Период Шевченко в Челси не был успешным, но сейчас в столицу прибыл новый Андрей. Будет ли Ярмоленко лучше Шевы (а также Реброва) на своем пути, чтоб стать самым успешным украинцем в Премьер-лиге?

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