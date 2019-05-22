Агент Малиновского подтвердил интерес Наполи

Агент хавбека Генка Руслана Малиновского Сергей Серебренников назвал сумму, которую хочет получить клуб за футболиста.

"Малиновский обладает хорошими качествами, в частности, высокой техникой, и помогает команде играть быстрее.

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Наполи? Было бы нечестно называть клубы, но я разговаривал со многими итальянскими и английскими командами. Генк потребует за Малиновского не менее 10 миллионов евро.

Для Руслана настало время сделать большой шаг вперед. Нас интересует не столько участие в Лиге чемпионов, сколько перспектива роста клуба, и Наполи соответствует этим параметрам", – цитирует Серебренникова Calcio Napoli 24.