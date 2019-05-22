toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Агент Малиновского подтвердил интерес Наполи

08:49 316 Читати українською
Агент Малиновского подтвердил интерес Наполи
Руслан Малиновский / соцсети

Агент хавбека Генка Руслана Малиновского Сергей Серебренников назвал сумму, которую хочет получить клуб за футболиста.

"Малиновский обладает хорошими качествами, в частности, высокой техникой, и помогает команде играть быстрее.

Комплименты от Куртуа и ценник на трансфер – Малиновского зовут в Англию и Италию, а бельгийцы не советуют Россию

Наполи? Было бы нечестно называть клубы, но я разговаривал со многими итальянскими и английскими командами. Генк потребует за Малиновского не менее 10 миллионов евро.

Для Руслана настало время сделать большой шаг вперед. Нас интересует не столько участие в Лиге чемпионов, сколько перспектива роста клуба, и Наполи соответствует этим параметрам", – цитирует Серебренникова Calcio Napoli 24.

blog_ava
У жены Касильяса обнаружили рак – голкипер недавно пережил инфаркт
09:12
415
Теги
Генк Генк Руслан Малиновский Руслан Малиновский Украинцы за рубежом Трансферы Главное Италия Трансферы Чемпионата Италии Наполи Наполи Бельгия Сергей Серебренников
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
58
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук