Львов – Заря и ещё два матча 1/4 финала Кубка Украины. Анонс

В рамках четвертьфинала Кубка Украины 2018/2019 Львов принимает на своём поле Зарю, Карпаты на выезде сыграют против Ингульца, а СК Днепр-1 встретится с Ворсклой.

Львов – Заря

7 апреля, 14:00, Львов, стадион "Украина"

Главный арбитр: Ярослав Козик (Мукачево)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Львов с боем прорвался в четвертьфинал Кубка Украины, на последних минутах дожав упрямый Горняк, но весной команда Юрия Бакалова заиграла намного интереснее. "Горожане" вышли в первую шестёрку, проявив возможность добывать результат тогда, когда это нужно – новички УПЛ минимально переиграли Карпаты и Десну, а с луганской Зарей расписали нулевую ничью. Правда, в последнем туре они в меньшинстве проиграли домашнюю перестрелку с Мариуполем (2:3), но в целом команда на ходу.

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Заря стала четвертьфиналистом благодаря непростой победе над Десной, но осенние и нынешние "мужики" – это две большие разницы. Сейчас луганчане могут терять форму не только в следующем матче, но и в следующем отрезке игры: так, после разгрома на НСК "Олимпийский" они устроили погром Ворскле и дали бой Шахтеру, но в последнем туре после 60 минут доминирования с Динамо в большинстве потеряли преимущество в два мяча, проиграв 2:3. Такова сегодняшняя Заря. Словом, четвертьфинал обещает быть интересным.

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Кадровая ситуация команд далека от идеальной, хотя дисквалификаций удалось избежать. Львов не сможет рассчитывать на помощь Сабино и Жонатана, которые залечивают повреждения, в то время как Лукас Тейлор покинул клуб из-за истечения срока арендного соглашения. Со стороны Зари рискуют пропустить встречу Артем Громов и Леван Арвеладзе, которые востанавливались после травм и не играли против Динамо.

Ориентировочные составы на матч Львов – Заря

Львов: Бандура – Адамюк, Борзенко, Парамонов, Насонов – Прыймак, Мартан – Педро, Велозу, Алваро – Дуарте

Заря: Фелипе – Тымчик, Литвин, Вернидуб, Чеберко – Силас, Арвеладзе – Кабаев, Лунёв, Хомченовский – Будкивский

Прогноз Футбол 24 – 1:0

Два матча чемпионата между этими командами завершились без голов, поэтому вряд ли на этот раз они выдадут феерию. Небольшое преимущество имеет Львов, который играет в родных стенах (насколько ими может считаться стадион Карпат) и выглядит немного стабильнее Зари – впрочем, всё решится на футбольном поле.

Ингулец – Карпаты

7 апреля, 14:00, Александрия, КСК "Ника"

Главный арбитр: Евгений Арановский (Киев)

Телетрансляция на YouTube-канале Ингула, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Ингульцу пришлось пролить немало пота, чтобы дойти до четвертьфинальной стадии. Во втором раунде подопечным Сергея Лавриненко удалось минимально преодолеть крепкий Колос, а в следующей стадии – разгромить второлиговый Мир (3:0). В 1/8 финала произошла сенсация: Ингулец на 21-й минуте матча против Мариуполя остался в большинстве и вынес его со счетом 3:1.

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Именно поэтому фанатам Карпат следует придержать свои прогнозы на полуфинал до конца встречи, хотя весной их соперник не впечатляет – Ингулец расписал две ничьи с командами второй половины таблицы Первой лиги, а слабый Николаев на выезде удалось дожать только на 88-й минуте.

Львовянам в текущем розыгрыше Кубка невероятно везёт со жребием. Первым их соперником стали одиозные Сумы, разгромленные на выезде (0:3), а дальше "зелёно-белым" выпала Черкащина-Академия – правда, она упёрлась и пропустила единственный гол аж на 80-й минуте. Выход на Ингулец в четвертьфинале заставил фанатов вспомнить заряды про "Кубок Львову", ведь в следующих стадиях не будет одного из грандов и появится перволиговый СК Днепр-1 или Ворскла – а полтавцам "львы" весной наколотили 8 голов. Впрочем, Карпаты – это команда, которая всегда может потерпеть фиаско на ровном месте, поэтому матч с Ингульцом скучным не будет.

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Кадровая ситуация обоих коллективов близка к идеальной. Дисквалифицированных в составе команд нет, а точно не сыграет только Уильям Де Камарго – он залечивает повреждение. Кроме того, в игре против Ворсклы несколько дней назад не принимали участие Дмитрий Клёц и Кевин Мендес – они тренировались по индивидуальной программе и неизвестно, какую форму они успели набрать.

Ориентировочные составы на матч Ингулец – Карпаты

Ингулец: Ситников – Балан, Кучеренко, Ковалев, Синегуб – Козак, Клименко, Лупашко, Запорожец – Коваленко, Сула

Карпаты: Кучинский – Ковтун, Папа, Мегремич – Мякушко, Онгла, Йода, Толочко, Гуцуляк – Швед, Понде

Прогноз Футбол 24 – 0:2

Ингулец зашел уже очень далеко, за что заслужил уважение. Очевидно, что команда Сергея Лавриненко даст бой, надеясь на традиционное умение Карпат провалиться на ровном месте, но класс львовян слишком высокий для победы. "Львы" – одназначно фавориты матча.

СК Днепр-1 – Ворскла

7 апреля, 17:00, Днепр, "Днепр Арена"

Главный арбитр: Юрий Можаровский (Львов)

Телетрансляция на телеканале "XSPORT", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

По кадровой комплектации и уровню игры СК Днепр-1 полностью соответствует УПЛ. В Первой лиге подопечным Дмитрия Михайленко откровенно тесно – днепровцы уже оторвались от преследователей на 12 очков и на 99% обеспечили себе прописку в высшей лиге. В Кубке также не возникало особых проблем, хотя этому способствовал лояльный жребий: во втором раунде Днепр-1 выбил МФК Металлург (0:2), затем легко преодолел Волынь (2:1), а в 1/8 финала разгромил Калуш (0:3). Настораживать может разве что недавняя ничья с Волынью в чемпионате, но после 10-матчевой серии побед такое случается.

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Ворскла начинала сезон в качестве представителя группового этапа Лиги Европы, но весной она скатилась до уровня второй шестёрки – и далеко не факт, что она соответствует даже ему. В прошлом туре УПЛ полтавчан разгромили Карпаты, а всего в пяти последних встречах "зелёно-белые" не выиграли ни одного поединка, пропустив тринадцать голов и забив всего два. Команда Виталия Косовского должна реабилитироваться перед фанатами, а Кубок – прекрасная возможность для этого.

Кадровая ситуация

СК Днепр-1 вынужден обойтись без помощи своего капитана Сергея Кравченко и атакующего хавбека Александре Назаренко. Первый получил получил травму на ещё на сборах и до сих пор не восстановился, а второй из-за повреждения покинул поле во время матча с Волынью.

Ворскла никаких проблем с составом не имеет, но со стороны Виталия Косовского очень вероятна ротация.

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Ворскла

СК Днепр-1: Юрчук – Романюк, Лопырёнок, Логинов, Шаповал – Загальский, Когут, Снижко – Кузык, Кулиш, Панасенко

Ворскла: Шуст – Пердута, Чижов, Гиоргадзе, Кане – Скляр, Чеснаков – Шехич, Шарпар, Ребенок – Коломоец

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Очень трудно представить, как разобранная команда, которой не платят зарплату, будет противостоять мощному СК Днепр-1. Единственной проблемой для хозяев может стать класс – всё же, они пока выступают в Первой лиге, а кадровая комплектация днепрян на зону еврокубков ещё не тянет. Возможно, опыт топ-матчей сыграет в пользу Ворсклы, но фаворитом встречи остаётся СК Днепр-1.