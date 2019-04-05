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Бакалов: В еврокубки можно пробиться и через Кубок Украины

17:01 25 Читати українською
Бакалов: В еврокубки можно пробиться и через Кубок Украины
Юрий Бакалов / footballua.tv

Главный тренер ФК Львов Юрий Бакалов поделился ожиданиями от кубкового противостояния с луганской Зарей.

 

"В четвертьфинале нам достался очень серьезный оппонент. Луганчане сейчас на ходу и доказывают, что им по силам играть на равных даже с грандами украинского футбола. Чтобы дать бой подопечным Юрия Вернидуба, надо не только сыграть через не могу, но и продемонстрировать свои лучшие игровые качества.

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Тем более, что в кубковом турнире уже нет права на ошибку, потому что тот, кто проигрывает, выбывает из борьбы за почетный приз.

К сожалению, в последнем календарном матче Премьер-лиги мы в родных стенах уступили Мариуполю, неприятно удивив большим количеством ошибок, прежде всего, в обороне. Это даже для меня стало неожиданностью.

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Но надеюсь, что после поражения от мариупольцев мы эффективно поработали над просчетами и в воскресенье сумеем реабилитироваться перед своими болельщиками, которых я приглашаю поддержать нас в тяжелом поединке с Зарей.

Тем более, что на международную арену можно пробиться и через успешное выступление в розыгрыше Кубка Украины", – приводит слова Бакалова официальный сайт ФФУ.

Теги
Кубок Украины 2018/19 Заря Заря Кубок Украины Львов Львов Юрий Бакалов Юрий Бакалов Львов - Заря
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