Журналист Игорь Бурбас рассказал о судьбе Александра Маркова, из-за которого александрийцы потерпели техническое поражение после ничьей с Шахтером.

"Александрия в поисках нового спортивного директора. Ведь предыдущий, по моей информации, не вернется на свою должность. Александр Марков был "отстранен" от своих обязанностей в конце зимы после "кейса Калюжного".

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Именно на спортивного директора тогда "повесили" прокол с выходом на поле незаявленного в УПЛ футболиста. Хотя без должностной привязки Марков продолжил работать и в полном объеме выполнял все свои функции. Но лишь до конца сезона. О решении уйти он уже сообщил клубному руководству.

Насколько мне известно, с лета он будет в менеджменте львовских Карпат, где присоединится к коллеге по агентской платформе "Pass" Глебу Корниенко", – написал Бурбас в своем Telegram-канале.

Напомним, за тур до финиша Александрия в турнирной таблице УПЛ идет одиннадцатой. Карпаты уже гарантировали себе выход в элиту и в заключительном матче будут бороться с Ингульцом за золото Первой лиги.

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