Лиону выпадет честь сыграть два финала в один и тот же день: женской команде - в Лиге чемпионов, мужской – в Кубке Франции.

Время проведения двух матчей оставляет лишь трёхчасовый зазор между ними. Это значит, что будет непросто побывать на обеих встречах (если это вообще возможно): финал женской ЛЧ состоится в Бильбао, а финал Кубка Франции – в Лилле. Перед бывшим президентом Лиона Жаном-Мишелем Ола стоял непростой выбор, ведь он развивал в бывшем клубе не только мужскую команду, но и женскую. Кроме того он является действующим главой женского футбола Франции.

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Несмотря на всё на это, Ола решил посетить финал мужского Кубка Франции, информирует L'Équipe. "Мне хотелось бы присутствовать на обоих финалах, но это невозможно осуществить с точки зрения логистики", – объяснил своё решение Ола. Сообщается, что в Лилле он будет наблюдать за финалом Кубка Франции между Лионом и ПСЖ вместе с президентом Федерации футбола Франции Филиппом Диалло.

Финал женской ЛЧ между Лионом и Барселоной будет сыгран 25 мая. Начало встречи – в 19:00 по Киеву. Финал Кубка Франции между Лионом и ПСЖ начнётся в 22:00 по Киеву.

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