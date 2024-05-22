Француз уже объявил о своем уходе из ПСЖ и вероятно он присоединится к Реалу. Руководство "сливочных" имеет жесткую позицию относительно участия своих игроков на Олимпийских играх – мадридцы не будут отпускать их на турнир.

Франция отчаянно хочет, чтобы Мбаппе сыграл на Олимпиаде – Макрон лично будет просить Переса

Как сообщает Madrid Zone со ссылкой на журналиста Аранча Родригеса, Килиан Мбаппе не будет играть на Олимпиаде за сборную Франции. Француз должен присоединиться к Реалу до начала предсезонной подготовки.

К слову, вчера, 21 мая, президент Франции Эммануэль Макрон встречался с президентом Реала Флорентино Пересом. Считалось, что предметом разговора было участие представителей «сливочных» в турнире.

Сборную Франции сейчас возглавляет Тьерри Анри. Его команда сыграет на групповом этапе в группе A. Французы встретятся с США, Новой Зеландией, а также с победителем плей-офф Азия – Африка.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Мбаппе, я пишу тобі листа...