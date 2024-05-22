На футбольной карте Украины должен появиться еще один очень интересный проект.

Как стало известно Футбол 24, новосозданное Полесье-2, которое будет выступать во Второй лиге, возглавит Имад Ашур.

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Ашур достиг неплохих результатов с юношеской командой СК Днепр-1. Команда идет на третьей строчке чемпионата Украины U-19 и регулярно поставляет качественные кадры для взрослого состава. Вместе с Ашуром в Житомир отправятся тренер по физподготовке Антон Дяченко, помощник Шиль Кишан и часть юных талантов. Костяк Полесья-2 составят игроки 20-22 лет.

Добавим, что спортивный директор Дунайской Стреды и помощник Сергея Реброва в сборной Украины Глеб Платов называл 36-летнего Ашура самым перспективным молодым тренером страны.

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