Грачев: Такого, как в матче Заря – Динамо, я не видел в футболе лет 30

Эксперт канала Футбол1 Виктор Грачев прокомментировал матч 23-го тура УПЛ Динамо – Заря (2:3).

"Очень удивился результату в этом матче, особенно с учетом того, как он развивался по ходу игры. Наверное, таких игр нет даже в чемпионате Бангладеша. Заря выигрывала 2:0, получила численное преимущество в одного игрока, но умудрилась проиграть 2:3. Нужно обладать большим талантом, чтобы так уступить.

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Совсем не понял, почему Заря остановилась, после того как забила два гола, почему перестала подходить к штрафной киевлян. Разве Динамо вдесятером стало играть как Барселона или Манчестер Сити? Нет. Заря же остановилась и перестала атаковать и даже перестала обороняться, хотя до этого на поле была только одна команда, и киевлян не было видно.

Динамо после этого делало, что хотело. Луганчане стояли как фишки на тренировке и динамовцы их спокойно обошли. Ведя в счете 2:0, когда у команды-соперника удаление, после этого начинают пропускать голы... Такого за 30 лет я в футболе не видел. Трудно понять, что произошло с луганчанами в этот вечер", – сказал Грачев в интервью Команда1.

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Напомним, что Динамо вырвало победу в Заре, уступая по ходу встречи со счетом 2: 0 и имея на одного игрока меньше.