Ингулец поздравил президента клуба с днем рождения: команда громит Реал в финале Лиги чемпионов, игроки пьют в баре

Ингулец выпустил необычный приветственный ролик ко дню рождения президента клуба Александра Поворознюка.

На видео игроки команды и тренерский штаб открывают рот под песню Павла Зиброва "День народження" на разных локациях: тренировочном поле, в баре, музыкальном зале.

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Один из кадров в видео свидетельствовал, что Ингулец победил Реал в финале Лиги чемпионов со счетом 3:0 на стадионе Ингулец в Петрово. Заметим, что сегодня Александру Поворознюку исполняется 48 лет.

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