toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Первая лига
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ РЕАЛ МАДРИД - АЯКС БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ТОТТЕНХЭМ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Ингулец поздравил президента клуба с днем рождения: команда громит Реал в финале Лиги чемпионов, игроки пьют в баре

14:43 19 Читати українською
Ингулец поздравил президента клуба с днем рождения: команда громит Реал в финале Лиги чемпионов, игроки пьют в баре
Александр Поворознюк / Фото ФК Ингулец

Ингулец выпустил необычный приветственный ролик ко дню рождения президента клуба Александра Поворознюка.

На видео игроки команды и тренерский штаб открывают рот под песню Павла Зиброва "День народження" на разных локациях: тренировочном поле, в баре, музыкальном зале.

Олександр Поворознюк: Якщо зі мною щось станеться, то кому буде потрібен Інгулець?

Один из кадров в видео свидетельствовал, что Ингулец победил Реал в финале Лиги чемпионов со счетом 3:0 на стадионе Ингулец в Петрово. Заметим, что сегодня Александру Поворознюку исполняется 48 лет.

"Лобановський підспівував "Хрещатик". Чому Павло Зібров вболіває за Шахтар і коли востаннє зголював легендарні вуса

Теги
Первая лига футбольные курьёзы Ингулец Ингулец Видеоновости Александр Поворознюк
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
49
мин
ПСЖ
22:00
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук