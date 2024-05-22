Кирилл Ковалец решил не выходить из зоны комфорта и продолжит выступления за александрийцев.

Украинский полузащитник Кирилл Ковалец продлил контракт с Александрией, сообщает официальный сайт клуба.

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Напомним, Ковалец – воспитанник харьковского Металлиста. Выступал за Оболонь, Шахтер-3, Черноморец. В Александрию перешел в июле 2018 года, дебютировав в выездном матче против львовских Карпат (0:2).

Летом 2022-го он рассматривал варианты в Европе (игрока хотели варшавская Легия и швейцарские Базель и Цюрих), однако решил попробовать себя в Динамо. К сожалению, Кириллу не удалось впечатлить Луческу и Ко и он вернулся к "желто-черным".

В общем, в составе Александрии в УПЛ Кирилл провел 124 матча, забив 20 голов. Еще 5 поединков он провел в Кубке Украины и 6 раз сыграл в Лиге Европы. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

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