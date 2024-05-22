Украинский форвард проводит впечатляющий сезон за "красно-белых". Артему Довбику удалось быстро адаптироваться к требованиям Мичела и стать лучшим бомбардиром клуба.

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Жироне осталось сыграть лишь одну игру в чемпионате Испании. И хотя каталонцы уже оформили выход в лигу чемпионов, осталось решить самую сложную задачу – помочь Артему Довбику завоевать Пичичи и завершить сезон победой.

Сейчас у украинца 21 гол в Ла Лиге, а у главного конкурента Серлота – 23 забитых мяча. Жирона свой матч проведет в пятницу, 24 мая, против Гранады, а Вильяреал сыграет с Осасуной 26 мая. Именно тогда награда найдет своего победителя.

Каталонское издание L'esportiu de catalunya, призывает товарищей по команде украинца помочь ему стать лучшим бомбардиром Жироны в истории Ла Лиги, а также выиграть Пичичи. Первая страница издания вышла с фотографией Артема и надписью: "Мы все – Довбик".

Напомним, украинский форвард сыграл за Жирону в 38 матчах во всех турнирах, забив 21 гол и оформив девять результативных передач.

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