Рух вошел в топ-10 рейтинга CIES Football Observatory по индексу непрерывности, который учитывает стабильность команды, ее возрастную структуру и контрактную политику, сообщает официальный сайт Центра спортивных исследований.

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Целью этого рейтинга является выявление команд, которые сейчас являются самыми стабильными и лучше подготовлены к поддержанию высокого уровня выступлений в следующих сезонах.

Данные измерялись количеством игроков в лиге за последние три года, возрастной структурой – процентом минут в текущем сезоне футболистов в возрасте от 31 года (за исключением вратарей), а также контрактной политикой – процентом минут футболистов, чьи контракты заканчиваются не позднее 31 декабря 2025 года.

В этом рейтинге львовяне делят восьмую строчку с чемпионом Германии Байером. Возглавил список Арсенал. За ним расположились Астон Вилла и менхенгладбахская Боруссия. В топ-5 также попали Манчестер Сити и Нью-Йорк Сити. Всего в перечень вошло почти 800 клубов из 59 лиг мира.

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