Львів – Зоря та ще два матчі 1/4 фіналу Кубка України. Анонс

В рамках чвертьфіналу Кубка України 2018/2019 Львів приймає на власному полі Зорю, Карпати на виїзді зіграють проти Інгульця, а СК Дніпро-1 зустрінеться з Ворсклою.

Львів – Зоря

7 квітня, 14:00, Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Ярослав Козик (Мукачево)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Львів з боєм прорвався у чвертьфінал Кубка України, на останніх хвилинах дотиснувши впертий Гірняк, але навесні команда Юрія Бакалова заграла набагато цікавіше. "Містяни" вийшли до верхньої шістки, проявивши можливість здобувати результат тоді, коли це потрібно – новачки УПЛ мінімально переграли Карпати та Десну, а з луганською Зорею розписали нульову нічию. Щоправда, в останьому турі вони у меншості програли домашню перестрілку з Маріуполем (2:3), але загалом команда на ходу.

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Зоря стала чвертьфіналістом завдяки непростій перемозі над Десною, але осінні та нинішні "мужики" – це дві великі різниці. Наразі луганці можуть втрачати форму не тільки у наступному матчі, а й у наступному відрізку гри: так, після розгрому на НСК "Олімпійський" вони влаштували погром Ворсклі та дали бій Шахтарю, але в останньому турі після 60 хвилин домінування з Динамо у більшості втратили перевагу в два м'ячі, програвши 2:3. Така вже сьогоднішня Зоря. Словом, чвертьфінал обіцяє бути цікавим.

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Кадрова ситуація команд далека від ідеальної, хоча дискваліфікацій вдалося уникнути. Львів не зможе розраховувати на допомогу Сабіно та Жонатана, які заліковують пошкодження, в той час як Лукас Тейлор покинув клуб через завершення терміну орендної угоди. З боку Зорі ризикують пропустити зустріч Артем Громов та Леван Арвеладзе, які відновлювались після травм і не грали проти Динамо.

Орієнтовні склади на матч Львів – Зоря

Львів: Бандура – Адамюк, Борзенко, Парамонов, Насонов – Приймак, Мартан – Педро, Велозу, Алваро – Дуарте

Зоря: Феліпе – Тимчик, Литвин, Вернидуб, Чеберко – Сілас, Арвеладзе – Кабаєв, Луньов, Хомченовський – Будківський

Прогноз Футбол 24 – 1:0

Два матчі чемпіонату між цими командами завершились без голів, тож навряд чи цього разу вони видадуть феєрію. Невеличку перевагу має Львів, який грає у рідних стінах (наскільки ними може вважатися стадіон Карпат) і виглядає трохи стабільніше за Зорю – втім, все вирішиться на футбольному полі.

Інгулець – Карпати

7 квітня, 14:00, Олександрія, КСК "Ніка"

Головний арбітр: Євген Арановський (Київ)

Телетрансляція на YouTube-каналі Інгульця, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Інгульцю довелося пролити немало поту, щоб дійти до чвертьфінальної стадії. У другому раунді підопічним Сергія Лавриненка вдалося мінімально здолати міцний Колос, а у наступній стадії – розгромити друголіговий Мир (3:0). В 1/8 фіналу сталася сенсація: Інгулець на 21-й хвилині матчу проти Маріуполя залишився у більшості та виніс "азовців" з рахунком 3:1.

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Саме тому фанам Карпат слід притримати свої прогнози на півфінал до кінця зустрічі, хоча навесні їх суперник не вражає – Інгулець розписав дві нічиї з командами другої половини таблиці Першої ліги, а слабенький Миколаїв на виїзді вдалося дотиснути лише на 88-й хвилині.

Львів'янам у поточному розіграші Кубку неймовірно щастить із жеребом. Першим їх суперником стали одіозні Суми, розгромлені на виїзді (0:3), а далі "зелено-білим" випала Черкащина-Академія – щоправда, вона вперлася й пропустила єдиний гол аж на 80-й хвилині. Вихід на Інгулець у чвертьфіналі змусив фанатів згадати заряди про "Кубок Львову", адже в наступних стадіях не буде одного з грандів та з'явиться першоліговий СК Дніпро-1 або Ворскла – а полтавцям "леви" навесні наколотили 8 голів. Втім, Карпати – це команда, яка завжди може зазнати фіаско на рівному місці, тому матч з Інгульцем нудним не буде.

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Кадрова ситуація обох колективів близька до ідеальної. Дискваліфікованих у складі команд немає, а точно не зіграє тільки Вільям Де Камарго – він заліковує пошкодження. Крім того, у грі проти Ворскли кілька днів тому не приймали участь Дмитро Кльоц та Кевін Мендес – вони тренувалися за індивідуальною програмою і невідомо, яку форму вони встигли набрати.

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Карпати

Інгулець: Ситніков – Балан, Кучеренко, Ковальов, Синєгуб – Козак, Клименко, Лупашко, Запорожець – Коваленко, Сула

Карпати: Кучинський – Ковтун, Папа, Мегреміч – Мякушко, Онгла, Йода, Толочко, Гуцуляк – Швед, Понде

Прогноз Футбол 24 – 0:2

Інгулець зайшов вже дуже далеко, за що заслужив на повагу. Очевидно, що команда Сергія Лавриненка дасть бій, сподіваючись на традиційне вміння Карпат провалитися на рівному місці, але клас львів'ян занадто високий для звитяги. "Леви" – одназначні фаворити матчу.

СК Дніпро-1 – Ворскла

7 квітня, 17:00, Дніпро, "Дніпро Арена"

Головний арбітр: Юрій Можаровський (Львів)

Телетрансляція на телеканалі "XSPORT", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

За кадровою комплектацією та рівнем гри СК Дніпро-1 цілком відповідає УПЛ. У Першій лізі підопічним Дмитра Михайленка відверто тісно – дніпровці вже відірвалися від переслідувачів на 12 очок та на 99% забезпечили собі прописку у вищій лізі. В Кубку також не виникало особливих проблем, хоча цьому сприяв лояльний жереб: у другому раунді Дніпро-1 вибив МФК Металург (0:2), потім легко подолав Волинь (2:1), а в 1/8 фіналу розгромив Калуш (0:3). Насторожувати може хіба що недавня нічия з Волинню в чемпіонаті, але після 10-матчевої серії перемог таке трапляється.

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Ворскла починала сезон в якості представника групового етапу Ліги Європи, але навесні вона скотилася до рівня другої шістки – і далеко не факт, що вона відповідає навіть йому. В минулому турі УПЛ полтавців розгромили Карпати, а загалом у п'яти останніх зустрічах "зелено-білі" не виграли жодного поєдинку, пропустивши тринадцять голів і забивши лише два. Команда Віталія Косовського повинна реабілітовуватись перед фанатами, а Кубок – прекрасна можливість для цього.

Кадрова ситуація

СК Дніпро-1 змушений обійтися без допомоги свого капітана Сергія Кравченка та атакувального хавбека Олександрі Назаренка. Перший отримав отримав травму на ще на зборах і досі не відновився, а другий через пошкодження покинув поле під час матчу з Волинню.

Ворскла ніяких проблем зі складом немає, але з боку Віталія Косовського дуже вірогідна ротація.

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Ворскла

СК Дніпро-1: Юрчук – Романюк, Лопирьонок, Логінов, Шаповал – Загальський, Когут, Сніжко – Кузик, Куліш, Панасенко

Ворскла: Шуст – Пердута, Чижов, Гіоргадзе, Кане – Скляр, Чеснаков – Шехіч, Шарпар, Ребенок – Коломоєць

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Дуже важко уявити, як розібрана команда, якій не платять зарплатню, буде протистояти потужному СК Дніпро-1. Єдиною проблемою для господарів може стати клас – все ж, вони поки що виступають у Першій лізі, а кадрова комплектація дніпрян на зону єврокубків ще не тягне. Можливо, досвід топ-матчів зіграє на користь Ворскли, але фаворитом зустрічі залишається СК Дніпро-1.