Михайленко: Задача СК Днепр-1 – пройти дальше в Кубке Украины

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Украины против Ворсклы.

"Задача СК Днепр-1 – пройти в Кубке дальше, несмотря на то, что мы понимаем, какой соперник нам достался – это бронзовый призер прошлого чемпионата. Но на своем стадионе и при поддержке трибун мы будем стараться играть агрессивно в атаке и надежно в обороне.

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У полтавчан все равно сильная команда, опытная, с глубоким составом и качественными футболистами. Ворскла хорошо ведет борьбу, у ее ворот не просто создавать моменты.

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Я не думаю, что нам будет легко из-за того факта, что у полтавчан сменился главный тренер. В Кубке играют одну игру. Итак, мы ожидаем сложного противостояния", – цитирует Михайленко "Команда №1".