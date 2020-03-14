Львов – Карпаты и ещё два матча УПЛ. Анонс

В рамках 23-го тура чемпионата Украины Львов проведёт дерби с Карпатами, Александрия будет принимать Колос, а СК Днепр-1 встретится с Мариуполем. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Львов – Карпаты

По своему статусу галицкое дерби выглядит явно сильнее, чем матчи представителей верхней шестёрки, однако это единственное достоинство поединка между Львовом и Карпатами. Две последние встречи этих клубов завершились скучными "сухарями", а в прошлом сезоне были не менее скучная ничья 1:1 и минимальная победа "горожан". Вряд ли сегодня удастся увидеть что-то более яркое – тем более, что крайнее дерби прошло неделю назад. Да и болельщики не придут из-за карантина.

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В турнирном плане обе команды серьёзно мотивированы. У Львова до сих пор остаются шансы на плей-офф за еврокубки, однако Мариуполь и СК Днепр-1 уже оторвались на пять очков, а снизу подопечных Егише Милекяна поджимают Ворскла с Олимпиком. Карпаты же стоят на краю пропасти, оставаясь на последней позиции с отставанием от ближайшего конкурента в пять зачётных баллов. Ещё несколько осечек – и "львы" будут обречены на Первую лигу.

Статистика противостояния

Всего: 7 матчей, 2 победы Львова, 4 ничьи, 1 победа Карпат, разница мячей 6-8

В Премьер-лиге: 6 матчей (+1, =6, -1, 5-7)

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В конце концов, коллективу Романа Санжара нужно прервать 15-матчевую безвыигрышную серию. В первых турах после возобновления чемпионата показалось, что "зелёно-белые" вот-вот сделают этот подвиг, но в итоге имеем три поражения и ничью в последних четырёх поединках. Львов в новом году выглядел сильнее, переиграв Олимпик и отобрав очки у Александрии в меньшинстве, а также расписав "нули" с Карпатами при отсутствии двух центрбеков. Именно поэтому Львов – фаворит дерби.

Предыдущий матч

08.03.2020. 22-й тур чемпионата Украины-2019/2020.

Львов – Карпаты – 0:0

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Жонатан, Люлька – Матар

Травмированные: Деда, Якимец (Карпаты)

Под вопросом: Прийма (Карпаты)

Ориентировочные составы на матч Львов – Карпаты

Львов: Сарнавский – Гончар, Борзенко, Братков, Бопесу – Приймак, Сабино – Татарков, Велвес, Богунов – Яковелли

Карпаты: Кудрик – Мартинс, Гиоргадзе, Халль, Дубинчак – Клёц – Лях, Назарина, Козак, Пасич – Бойчук

"Изюминки"

– Карпаты могут пропустить 600-й гостевой гол в чемпионатах (ещё 1 мяч) или даже 1000-й гол вообще (ещё 3 мяча).

– Карпаты не побеждают в Чемпионате с 20 сентября в течение рекордных для клуба 15 матчей подряд: =5-10.

– Львов в матчах с Карпатами сохраняет свои ворота "сухими" с 22 сентября 2018 года в течение 286-ти минут.

– Игроки Львова не могут "размочить" ворота Карпат в течение 235-ти минут.

Прогноз "Футбол 24" – 0:0 / 1:0

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В третьи подряд "нули" верить не хочется, но придётся. Неделю назад для "львов" матч был не менее важным, чем сегодня, однако первый выстрел в створ ворот Сарнавского прошёл аж на последней минуте – а Львов ведь играл без основных центрбеков. "Горожане" в дерби также ничего толкового не создали, хотя у Карпат в обороне выступает цирк. Именно поэтому можно прогнозировать или сухую ничью, или минимальную победу чуть более стабильного Львова.

Александрия – Колос

Вряд ли в нынешних реалиях появление Колосса в верхней шестёрке невероятно удивило, но первая реакция на прорыв ковалёвцев была такой:

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За Колос можно порадоваться, но даже Руслан Костышин не знает, что делать дальше. Ниже шестого места новички УПЛ не упадут, а до пятого уже 11 очков – и будет 14, если ковалёвцы проиграют Александрии. Похоже, команде до плей-офф за еврокубки можно просто играть в своё удовольствие. Ну, и ради премиальных – учитывая последние сплетни в СМИ, деньги в клубе водятся приличные.

Лучшие бомбардиры противостояния

Александрия: Владислав Бабогло, Артём Ситало – по одному.

Колос: Евгений Смирный – два, Денис Костышин – один.

У подопечных Владимира Шарана задачи куда более серьёзные: александрийцы до сих пор имеют шансы на бронзовые медали, отставая от Зари всего на шесть очков, а от Десны – на пять. "Желто-чёрным" нужно побеждать конкурентов в очных поединках, но прежде всего необходимо не дарить их Колосу. Мотивация повышается желанием одержать первую победу над ковалёвцами – а тем более взять реванш за болезненное поражении в феврале, после которого некоторые футболисты даже в дубль загремели.

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В игровом плане коллективы набрали солидную форму. Колос так и вообще можно назвать лучшей командой последних туров первого этапа УПЛ – ковалёвцы не только красиво победили на КСК Ника и вышли в топ-6, но и забили три гола Шахтеру. Александрия, в свою очередь, провела мощный отрезок, разгромив Карпаты и откатав два приличных матча с Динамо (но оба проиграла) – в Кубке игра свелась к овертаймам. Словом, должно быть интересно.

Статистика противостояния

Всего: 2 матча, 0 побед Александрии, 1 ничья, 1 победа Колоса, разница мячей 2-3

В Премьер-лиге: 2 матча (+0, =1, -1, 2-3)

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Довгий – Задоя, Милько

Травмированные: Костышин, Ситало, Смирный, Зозуля (Колос)

Под вопросом: Шастал, Ковалец (Александрия)

Ориентировочные составы на матч Александрия – Колос

Александрия: Панькив – Лучкевич, Бабогло, Дубра, Вантух – Гречишкин, Банада – Задерака, Грицук, Третьяков – Ситало

Колос: Волынец – Ефремов, Гавриш, Петров, Емец – Богданов, Ориховский – Ильин, Кожушко, Вильхьяльмссон – Лысенко

"Изюминки"

– Владимир Шаран во главе Александрии проведёт 200-й матч во всех турнирах, в котором горожане могут 50-й раз сыграть вничью в чемпионатах.

– Александрия удерживает две клубные рекордные домашние серии: безничейную, которая с 3 апреля 2019 года длится 16 игр (по 8 побед и поражений) и голевую (5 матчей).

– Безничейная клубная рекордная серия Колоса в УПЛ с 28 сентября длится 14 матчей (5 побед и 9 поражений).

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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Александрия после двух поединков против Динамо должна просесть по физической готовности, хотя и некритично. Большей проблемой кажется бедность "желто-чёрных" в атакующих действиях – Колоса и Львову забили по одному голу, а с киевлянами было больше борьбы, чем футбола. Ковалёвцы же в последних матчах выглядели стабильно и агрессивно. Вероятно, нас ожидает нечто похожее на февральскую встречу, но нынешняя Александрия несколько прочнее – именно поэтому можно прогнозировать результативную ничью.

СК Днепр-1 – Мариуполь

Мариуполь так и не попал в первую шестёрку, в решающем матче потерпев разгромное поражение от СК Днепр-1. Журналист Сергей Болотников даже заявил, что днепровцы за свою победу получили миллион гривен от Колоса – впрочем, азовцев надо было бы тоже отблагодарить за три заслуженных красных карточки и пассивность в атаке. Теперь придётся бороться за зону плей-офф еврокубков в нижней шестёрке – точнее, оберегать её вместе с СК Днепром-1 от посягательств конкурентов, пока отстающих на пять очков.

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В игровом плане обе команды не очень отличаются. Мариуполь как играл в вязкое позиционное "нечто", так и продолжает, хотя Ворсклу подопечные Александра Бабича разнесли со счётом 3:0. Также азовцы прошли Альянс в четвертьфинале Кубка, но в целом этот сезон у них слабее предыдущего. СК Днепр-1, в свою очередь, может похвастаться победой над Динамо с хет-триком Супряги, но все остальные матчи года прошли медленно и скучно – даже с Мариуполем до 60-х минут "желто-чёрные" не могли ничего придумать. И это при всех зимних чудо-трансферах. Слабо.

Статистика противостояния:

Всего: 2 матча, 1 победа Днепра-1, 0 ничьих, 1 победа Мариуполя, разница мячей 3-1.

В Премьер-лиге: 2 матча (+1, =0, -1, 3-1)

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Кравченко – Игнатенко, Яворский, Мишнёв, Чоботенко

Травмированные или под вопросом: Когут, Цуриков – Худжамов, Танковский

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Мариуполь

СК Днепр-1: Клищук – Адамюк, Сваток, Логинов, Полевой – Вакулко – Чичиков, Батагов, Булеца, Назаренко – Хобленко

Мариуполь: Гальчук – Полегенько, Дава, Муравский, Корниенко – Федорчук, Чех – Топалов, Кулаков, Горбунов – Фомин

"Изюминки"

– СК Днепр-1 удерживает две клубные рекордные голевые серии в Чемпионате – общую и домашнюю – которые длятся по пять матчей.

– Днепровцы на своём поле в УПЛ вничью матчи ещё не завершали (11 игр – 6 побед и 5 поражений).

– Гостевой пропускной сериал азовцев длится 7 игр (17 мячей).

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Вряд ли азовцы сегодня получат ещё три красные, но они приедут в ослабленном составе, да ещё и после Кубка – именно поэтому Александра Бабича устроит и ничья. Она выглядит вполне вероятной, ведь подопечные Дмитрия Михайленко неделю назад не впечатлили (хотя и забили три гола). Впрочем, делать прогнозы на этот поединок трудно – соперники слишком равны.

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