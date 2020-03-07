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Шаран пожаловался, что судейство повлияло на результат матча с Динамо

21:53 154 Читати українською
Шаран пожаловался, что судейство повлияло на результат матча с Динамо
Владимир Шаран / фото: ФК Александрия

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал поражение в матче 22-го тура УПЛ от Динамо 1:3.

47’ Алексей Довгий
62’ Дмитрий Гречишкин
 
Артем Шабанов 45’
Виталий Буяльский 60’
Виталий Миколенко 85’
45’ Артем Шабанов
47’ Алексей Довгий
60’ Виталий Буяльский
62’ Дмитрий Гречишкин
85’ Виталий Миколенко

"Хорошая получилась игра, боевая. Наконец-то пришли болельщики. Нам очень приятно видеть столько зрителей, хотелось бы в каждом матче в топ-6 видеть такое количество болельщиков.

Александрия – Динамо – 1:3 – видео голов и обзор матча

Ребята показали ту игру, которую мы сейчас можем. Много борьбы, компактно играли в обороне. Могли даже добиться ничейного результата. Но есть некоторые причины... Арбитр был непоследовательным в некоторых моментах.

Я о пенальти в ворота Динамо. Пенальти был назначен, а карточку вторую Сидорчуку не дали. Мы бы тогда играли в равных составах. И в моменте, когда Лучкевич отдавал на Ситало, Шабанов откровенно руками завалил его в штрафной. Вот эти два момента повлияли на результат", – приводит слова Шарана пресс-служба Александрии.

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