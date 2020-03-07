Шаран пожаловался, что судейство повлияло на результат матча с Динамо

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал поражение в матче 22-го тура УПЛ от Динамо 1:3.

"Хорошая получилась игра, боевая. Наконец-то пришли болельщики. Нам очень приятно видеть столько зрителей, хотелось бы в каждом матче в топ-6 видеть такое количество болельщиков.

Александрия – Динамо – 1:3 – видео голов и обзор матча

Ребята показали ту игру, которую мы сейчас можем. Много борьбы, компактно играли в обороне. Могли даже добиться ничейного результата. Но есть некоторые причины... Арбитр был непоследовательным в некоторых моментах.

Я о пенальти в ворота Динамо. Пенальти был назначен, а карточку вторую Сидорчуку не дали. Мы бы тогда играли в равных составах. И в моменте, когда Лучкевич отдавал на Ситало, Шабанов откровенно руками завалил его в штрафной. Вот эти два момента повлияли на результат", – приводит слова Шарана пресс-служба Александрии.

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