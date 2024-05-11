Сегодня, 11 мая, умер известный спортивный журналист и комментатор Сергей Савелий, сообщает Суспільне.

Умер экс-тренер сборной Украины Михаил Фоменко – он выигрывал в составе Динамо Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА

Легенде было 68 лет, последнее время он боролся с заболеванием. О деталях прощания будет сообщено дополнительно.

Напомним, Савелий более 40 лет работал на Суспільному, из них 37 – в спортивной редакции. Сергей Степанович освещал 10 Олимпиад с места событий, в частности комментировал первую в истории независимой Украины церемонию открытия Игр – в 1994 году в Лиллехаммере. Также комментировал первый матч в истории чемпионата Украины по футболу.

Савелий – заслуженный журналист Украины. В 2016 году был награжден АСЖУ призом имени Игоря Заседы "За честь и достоинство в спортивной журналистике".

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