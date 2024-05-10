Полузащитник Жироны Виктор Цыганков поучаствовал в голове в ворота Алавеса.

Украинский полузащитник и Артем Довбик вышли в стартовом составе на матч 35 тура против Алавеса. Виктор Цыганков поспособствовал тому, что Жирона открыла счет.

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Команда Мичела заработала право подать угловой. Цыганков выполнил идеальную подачу, которую замкнул Эрик Гарсия. Артем Довбик также сумел записать в свой актив голевую передачу. Украинский нападающий получил мяч в штрафной площади и элегантно пяткой отпасовал на Эрреру. Янхель мощным ударом отправил мяч в ворота.

Стоит напомнить, что у украинца в текущем сезоне шесть голов и пять ассистов в 27 матчах Ла Лиги.