"Я думаю, Судакову надо просто перейти и показать, что он готов. Я так не могу говорить, что он готов. Потому что сейчас скажу, что он готов, а он не готов.

В борьбе за Судакова вышли вперед 2 гранда АПЛ – Шахтер хочет провернуть хитрый трансфер с дополнительным условием

Какой чемпионат ему больше всего подходит? Такой, куда его отпустят. Кто за него даст больше денег", – сказал Довбик в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, в текущем сезоне Судаков провел за Шахтер 33 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 6 ассистов. Его контракт с "горняками" действует до 31 декабря 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.

Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?