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Колос заплатил один миллион гривен СК-Днепр-1 за победу над Мариуполем, – ТаТоТаке

12:54 165 Читати українською
Колос заплатил один миллион гривен СК-Днепр-1 за победу над Мариуполем, – ТаТоТаке
ФК Колос

Ковалевский Колос не пожалел денег, чтобы обеспечить себе место в первой шестерке УПЛ.

68’ Алексей Чичиков
81’ Сергей Булеца
88’ Алексей Чичиков
 
Сергей Чоботенко 22’
Сергей Яворский 39’
Даниил Игнатенко 76’
22’ Сергей Чоботенко
39’ Сергей Яворский
68’ Алексей Чичиков
76’ Даниил Игнатенко
81’ Сергей Булеца
88’ Алексей Чичиков

Перед последним туром первого этапа Колосу требовалось, чтобы Мариуполь не набрал очков в матче против СК Днепр-1.

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Днепряне одержали разгромную победу со счетом 3:0, что гарантировало ковелевцам шестое место, поскольку команда Руслана Костышина свой поединок 22-го тура проиграла Шахтеру (3:4).

По информации ведущего программы ТаТоТаке Сергея Болотникова, за свою победу над Мариуполем СК Днепр-1 получил от Колоса один миллион гривен призовых.

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Теги
СК Днепр-1 - Мариуполь Колос Колос СК Днепр-1 СК Днепр-1 ТаТоТаке
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