Колос заплатил один миллион гривен СК-Днепр-1 за победу над Мариуполем, – ТаТоТаке

Ковалевский Колос не пожалел денег, чтобы обеспечить себе место в первой шестерке УПЛ.

Перед последним туром первого этапа Колосу требовалось, чтобы Мариуполь не набрал очков в матче против СК Днепр-1.

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Днепряне одержали разгромную победу со счетом 3:0, что гарантировало ковелевцам шестое место, поскольку команда Руслана Костышина свой поединок 22-го тура проиграла Шахтеру (3:4).

По информации ведущего программы ТаТоТаке Сергея Болотникова, за свою победу над Мариуполем СК Днепр-1 получил от Колоса один миллион гривен призовых.

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