Карпаты объявили о подписании экс-голкипера Динамо

Львовский клуб подписал контракт с голкипером Владимиром Маханьковым, который находился в статусе свободного агента.

"Зелено-белые" на своем официальном сайте объявили о начале сотрудничества с экс-голкипером киевского Динамо и молодежных сборных Украины разных возрастов Владимиром Маханьковым.

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О деталях контракта 22-летнего футболиста не сообщается. В начале 2020 году он получил статус свободного агента после окончания его контракта с Динамо.

Отметим, что Маханьков является воспитанником академии киевского клуба. Он выступал за команды U-19 и U-21. За основную команду "бело-синих" вратарь не провел ни одного матча.

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