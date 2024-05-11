Минай отставал от зоны переходных матчей аж на четыре очка, поэтому осечка в Полтаве могла стоить прописки в УПЛ. Закарпатцам была нужна только победа. На нее можно было надеяться, ведь соперник не знал побед в течение пяти туров, а впереди у него финал Кубка.

Впрочем, первый тайм гости провалили. Подопечные Желько Любеновича нанесли всего четыре удара по воротам, хотя один из них оказался опасным. Естественно, его из-за пределов штрафной нанес Вакула – мяч прокатился рядом с ближней стойкой.

Но Ворскла была на порядок острее. Команда Сергея Долганского до перерыва имела 4 удара, хотя до момента Вакулы на 17-й минуте ничего не создавала. А потом полтавчане разогнались.

Уже на 21-й минуте кросс от Глущенко едва не залетел в дальнюю девятку, а на 30-й он же ворвался под проникающий пас Степанюка и пробил с левого края штрафной – Кемкин выручил Минай! В конце концов, на 36-й минуте хозяева вышли вперед: Бацула выполнил подачу со стандарта, а Павлюк спокойно замкнул ее на ближней. 1:0!

Перед перерывом Крпуский мог и удвоить преимущество "зелено-белых", приняв передачу от Скляра и бахнув с правого края штрафной – впрочем, Кемкин не спал. Отдыхать команды отправились при счете 1:0, но он держался недолго.

Уже на 55-й минуте передача на линию вратарской завершилась отскоком, который подхватил Глущенко. Антон сразу же зарядил в дальний нижний – 2:0! Казалось, что дело сделано.

Сергей Долганский даже провел оборонительную замену, выпустив Челядина вместо Скляра. Вот только в дело вмешались придурки с Востока. Игру на 30 минут прервала тревога, а после нее Минай неожиданно перехватил инициативу!

Практически сразу свежий Гуничев получил шанс отыграть один гол, пробив после скидки от Ременяка. Точности ему не хватило, однако на 68-й закарпатцы таки добились своего. Семотюк, который появился перед тревогой, забросил мяч за спину Пердуты на Ременюка, а тот из пределов штрафной прошил Исенко – 2:1!

А на 74-й Минай вообще отыгрался! Вакула с левого фланга выполнил подачу, а Павлюк в борьбе с Ременюком срезал мяч в свои. 2:2 На 86-й Ременяк мог и вперед вывести гостей, замкнув навес в центр штрафной, но Андрей направил сферу в руки голкипера.

Тем не менее, с финальным штурмом у Миная не складывалось. Ворскла установила контроль над мячом и мало что позволяла сопернику, а на 2-й компенсированной хозяева еще и пенальти заработали! Немчанинов сбил Фелипе, а тот пошел пробивать с "отметки" – и не забил! Кемкин парировал.

А дальше началось самое интересное. Команды отыграли около минуты, после чего арбитр Юрий Иванов из фургона VAR дал команду перебивать 11-метровый. Кемкин вышел с линии ворот. На поле поднялся скандал, однако Назарий Дьордь подтвердил решение. Кстати, этот арбитр представляет Ужгород.

Фелипе снова подошел к "отметке" – и снова Кемкин парировал! Минай же на кураже пошел вперед и заработал свой пенальти! Ременяк замыкал прострел в центр штрафной, попав в руку Челядину (Артем опирался на нее при падении). Вот только прямо перед ударом пенальти могли отменить.

Назарий Дьордь пошел смотреть повтор и решил не менять решение. Витенчук подошел к мячу и запустил его в правую девятку. 2:3!

Ворскла капитулировала, а Минай праздновал феерическую победу. До зоны переходных матчей теперь не хватает только одного зачетного балла.

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