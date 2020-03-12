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"Чеснок и лук нарезают в нашей столовой": Михайленко назвал методы профилактики коронавируса в СК Днепр-1

18:35 86 Читати українською
"Чеснок и лук нарезают в нашей столовой": Михайленко назвал методы профилактики коронавируса в СК Днепр-1
Дмитрий Михайленко / фото: СК Днепр-1

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко рассказал, как днепряне предотвращают заражение коронавирусом.

"Какие меры борьбы с коронавирусом? Чеснок и лук нарезают в нашей столовой, много мыла появилось на умывальниках.

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Если серьезно, то сейчас это насущная проблема, которая вообще есть. Надеюсь, что нас она не коснется, и мы ее будем только обсуждать", – поделился Михайленко в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

Напомним, большинство европейских чемпионатов приостановили местные первенства из-за пандемии коронавируса. УПЛ осталась одним из немногих чемпионатов, которые продолжат проводить поединки, правда, за закрытыми дверями.

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Теги
коронавирус СК Днепр-1 СК Днепр-1 УПЛ Дмитрий Михайленко Дмитрий Михайленко
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