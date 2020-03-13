Львов U-21 и Десна U-21 забили одиннадцать голов на двоих в матче молодежного чемпионата Украины

Поединок чемпионата Украины среди молодежных команд между Львовом и Десной завершился победой хозяев.

Чемпионат Украины U-21, 23 тур

Львов – Десна – 6:5

Голы: Клименчук, 3, Шута, 16, 38, Ходаковский, 26, 72, Черноусов, 42 (авт) – Шевцов, 24, 44, 64, 71, 82

Удаление: Медведев, 75 (Л)

Львовяне сразу продемонстрировали, что не планируют уступать на своем поле, завершив первый тайм со счетом 5:2 в свою пользу.

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Однако "молодежка" Десны едва не создала камбэк во второй половине, чему также способствовало удаление в составе хозяев. Однако у северян таки не хватило времени и усилий, чтобы зацепиться хотя бы за ничью.

Отметим, что Львов U-21 уверенно возглавляет турнирную таблицу во второй шестерке молодежного первенства. Зато Десна U-21 проиграла уже 8 из последних 10-и матчей и пока третья с конца.

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