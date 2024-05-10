Юрген Клопп поделился мыслями относительно ситуации Дарвина Нуньеса. Форвард Ливерпуля не может забить больше месяца, уселся в запас и на фоне слухов о Барселоне удалил все связи с "красными" в соцсетях.

“Никаких спекуляций нет. Наверное, это внешняя спекуляция, потому что я об этом ничего не знаю. Возможно, я уже и не участвую в этом. В клубе никаких спекуляций сейчас нет. Это просто ситуация, в которой мы находимся.

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Да, Дарвин, бесспорно, был недоволен, теряя такие шансы. Думаю, ему не везет во многих ситуациях, когда он делает все правильно, а мяч все равно не попадает в ворота. Это действительно трудно для молодого человека. Он знает об ожиданиях, сам возлагает на себя большие надежды. Это тяжело. Нет другого выхода, как пройти через это. И это то, что он делает сейчас. Мы стараемся помочь ему всем, чем можем.

До речі, вже 11 травня стартує 37-й тур АПЛ матчем Фулхем – Манчестер Сіті. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "містяни" впевнено виграють і залишать Ліверпуль без шансів на титул. Коефіцієнт на перемогу Ман Сіті – 1,26. Звитягу Фулхема оцінили у 11,24. Нічия – 6,87. Фахівці очікують дуже результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,37, тоді як на тотал менше можна поставити за 3,16.

Его проблема в том, что он настолько хорош и болезненно воспринимает такие моменты. Если бы он был чуть менее хорошим, он вообще не имел бы шансов, и люди просто говорили бы, что это слабо. На самом же деле он сильный игрок, в такие моменты он может довести дело до конца, но сейчас не получается. Сколько голов он забил? 18? Думаю, это неплохие цифры – 18 в общем, 11 в АПЛ. Это все благодаря его качествам.

Сейчас все говорят: "О, только не снова!". Наша команда имела немало моментов, но другие игроки их также упускали. Когда это Дарвин, то все воспринимают иначе. Такова ситуация. Никому это не нравится, но это часть карьеры футболиста", – цитирует Клоппа Liverpool Echo.

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