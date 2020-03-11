Кабмин рассмотрит вопрос введения запрета на проведение спортивных соревнований в Украине, – СМИ

Последствия распространения коронавируса могут сказаться и на украинском спорте.

Кабинет министров Украины на своем заседании в среду, 11 марта, рассмотрит вопрос запрета на проведение всех массовых мероприятий, сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Завтра состоится заседание правительства, на котором будет принято решение о введении ограничений. Они будут касаться карантина в учебных заведениях – школах, университетах, др.", – приводит агентство слова источника в правительстве.

Предполагается, карантин будет объявлен на общенациональном уровне, дальше решения будут приниматься на уровне местной власти. Кроме того, Кабмин планирует ввести общенациональный запрет на проведение спортивных соревнований и других массовых мероприятий.

Добавим, что из-за коронавируса в ряде европейских чемпионатов было решено проводить матчи без зрителей, а в Италии вообще остановили сезон в Серии А.

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