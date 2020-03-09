Меликян – о львовском дерби: Город не проиграл – это уже хорошо

Главный тренер Львова Егише Меликян прокомментировал ничью с Карпатами (0:0) в рамках 22-го тура УПЛ.

"Мы расстроены, потому что хотели одержать победу. Радует то, что взяли одно очко, но на душе грустно, потому что у команды есть дух победителя, мы хотели выиграть. У нас не получилось это сделать из-за того, что Карпаты играли дома в прошлом туре, а мы на выезде в Запорожье.

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Два лидера команды не участвовали в поединке, что тоже повлияло на результат. Болельщики – это мотивация для футболистов, Карпаты имели такую ​​поддержку от фанатов. Когда команде тяжело, нужно включить волевые качества. Львов как город не проиграл, это уже хорошо", – цитирует Меликяна пресс-служба Карпат.

К слову, следующее львовское дерби состоится уже в эту субботу, 14 марта. Начало матча запланировано на 14:00.

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