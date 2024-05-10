Действующее соглашение француза со столичным клубом истекает в июне 2024. ПСЖ хотел продлить контракт, но Килиан Мбаппе отказывался, но официально свой уход из клуба не подтверждал.

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В своих соцсетях, нападающий сообщил, что принял решение относительно будущего. Мбаппе записал видео, в котором выразил благодарность ПСЖ и тренерам, которые работали с ним в течение семи лет.

"Я всегда говорил, что поговорю с вами, когда придет время, и я хочу сказать вам, что это мой последний год в Пари Сен-Жермен. Я не собираюсь продлевать свой контракт и через несколько недель завершу свое приключение.

Против Тулузы будет последний матч на Парк де Пренс. Это много эмоций, много лет, в течение которых я имел шанс и огромную честь быть частью крупнейшего клуба Франции, одного из лучших в мире, что позволило мне приехать сюда, получить свой первый опыт в клубе с большим давлением, расти как игрок", – заявил француз.

Килиан Мбаппе присоединился к парижанам в 2017 году за 180 миллионов евро из Монако. В общем француз за ПСЖ сыграл в 306 матчах, в которых забил 255 голов и отдал 108 результативных передач.

Мбаппе в составе столичного клуба семь раз завоевывал титул чемпиона Франции, трижды Кубок Франции и Суперкубок, а также дважды выигрывал Кубок французской лиги.

Ожидается, что Килиан после завершения сезона присоединится к Реалу.

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