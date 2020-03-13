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Колос подписал вингера сборной Сенегала

14:27 130 Читати українською
Колос подписал вингера сборной Сенегала
Мамаду Данфа (слева) / Getty images

Ковалевский Колос активно готовится к участию во втором этапе УПЛ в составе первой шестерки.

Атакующий полузащитник сборной Сенегала Мамаду Данфа подписал контракт с Колосом, сообщает Sixteen football agency. Детали соглашения пока неизвестны.

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Добавим, что 19-летний сенегалец выступает на позиции правого вингера. Это будет его первый опыт выступлений в Европе. За свою национальную команду Данфа дебютировал в августе прошлого года в матче против Либерии (3:0).

К слову, Колос завершил первый этап УПЛ на шестом месте, имея в своем активе 26 очков. Команда Руслана Костышина продолжит борьбу за попадание в еврокубки.

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