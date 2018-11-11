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Лунину не нужно питать лишних надежд после дебюта в Примере – травма конкурента не серьезная

14:21 151 Читати українською
Лунину не нужно питать лишних надежд после дебюта в Примере – травма конкурента не серьезная
Андрей Лунин / Twitter

Будущее украинского голкипера Андрея Лунина в Леганесе не стало светлее – о доверии тренера говорить не приходится.

Андрей Лунин дебютировал в Примере в матче 12 тура против Жироны. На 86-й минуте при счете 0:0 украинский вратарь вышел на поле, заменив первого номера Леганес Ивана Куэльяра, который якобы не смог продолжить игру.

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Сразу после матча испанские СМИ предположили, что 34-голкипер повредил правое бедро, однако на послематчевой пресс-конференции главный тренер Леганеса раскрыл все карты.

"На неделе Куэльяр имел проблемы с подколенным сухожилием, из-за чего несколько дней не тренировался. Он почувствовал, что может случиться разрыв, и сообщил об этом. Хорошо, что я не сделал третью замену, хотя собирался", – сказал Маурисио Пеллегрино.

То есть возрастной голкипер пропустил на неделе ряд тренировок и не был на 100% готов, но тренер все равно поставил его в стартовый состав. И это все на фоне слов о "трех сильных голкиперах в команде".

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Ничего критичного с Куэльяром ни случилось – он уже будет готов играть в следующем туре. После перерыва на матчи сборных 23 ноября Леганес встретится с Алавесом, а место в воротах почти наверняка займет Пичу. "К счастью, ничего страшного нет, я надеюсь, что после перерыва он полностью восстановится", – добавляет Пеллегрино.

Ситуация выглядит интересной. На неделе авторитетные СМИ сообщили, что Реал зимой может вернуть Лунина из аренды в Леганесе, поскольку "сливочных" не устраивает отсутствие игрового времени для Андрея. Наставник команды резко заявил, что он все равно поступит так, как лучше для Леганеса, и не будет ставить украинца в основу в интересах Реала.

Впрочем, волею случая голкипер сборной Украины получил 10 минут на поле. Впереди длительный перерыв, перед которым появилась иллюзия, что на Лунина рассчитывают. А вскоре после международной паузы будет кубковый ответный матч с Райо Вальекано, где Андрей снова должен сыграть.

Однако ключевой вопрос – почему же Лунину хотя бы при проблемах Куэльяра не позволили сыграть весь матч. Чтобы испытать на уровне Примеры, чтобы дать надежду. Ответ прост – Маурисио Пеллегрино ему не доверяет. Для энтренадора лучше Пичу в неидеальной форме, чем здоровый Лунин.

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Теги
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