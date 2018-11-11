toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
МАНЧЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАВАРІЯ ВОРСКЛА - ШАХТАР ДИНАМО - МАРІУПОЛЬ

Луніну не потрібно плекати зайвих надій після дебюту в Прімері – травма конкурента не серйозна

13:53 53
Луніну не потрібно плекати зайвих надій після дебюту в Прімері – травма конкурента не серйозна
Андрій Лунін / Twitter

Майбутнє українського голкіпера Андрія Луніна в Леганесі не стало світлішим – про довіру тренера годі й говорити.

Андрій Лунін дебютував у Прімері в матчі 12 туру проти Жирони. На 86-й хвилині за рахунку 0:0 український воротар вийшов на поле, замінивши першого номера Леганеса Івана Куельяра, який нібито не зміг продовжити гру.

Лунін вимушено дебютував в Ла Лізі за Леганес через травму основного конкурента

Відразу після матчу іспанські ЗМІ припустили, що 34-голкіпер пошкодив праве стегно, однак на післяматчевій прес-конференції головний тренер Леганеса розкрив всі карти.

"На тижні Куельяр мав проблеми з підколінним сухожиллям, через що декілька днів не тренувався. Він відчув, що може трапитися розрив, і повідомив про це. Добре, що я не зробив третю заміну, хоча збирався", – сказав Маурісіо Пеллегріно.

Тобто віковий голкіпер пропустив на тижні низку тренувань і не був на 100% готовий, але тренер все одно поставив його у стартовий склад. І це все на фоні слів про "трьох сильних голкіперів у команді".

Чому Лунін добре зробив, не залишившись у Реалі – парадокс українського воротаря, який встановив рекорд

Нічого критичного з Куельяром не трапилося – він вже буде готовий грати у наступному турі. Після перерви на матчі збірних 23 листопада Леганес зустрінеться з Алавесом, а місце у воротах майже напевне займе Пічу. "На щастя, нічого страшного немає, я сподіваюся, що після перерви він повністю відновиться", – додає Пеллегріно.

Ситуація виглядає цікавою. На тижні авторитетні ЗМІ повідомили, що Реал взимку може повернути Луніна з оренди в Леганеса, оскільки "вершкових" не влаштовує відсутність ігрового часу для Андрія. Наставник команди різко заявив, що він все одно чинитиме так, як краще для Леганеса, а не ставитиме українця в основу в інтересах Реала.

Втім, волею випадку голкіпер збірної України отримав 10 хвилин на полі. Попереду тривала перерва, перед якою з'явилася ілюзія, що на Луніна розраховують. А незабаром після міжнародної паузи буде кубковий матч-відповідь з Райо Вальєкано, де Андрій знову повинен зіграти.

Однак ключове питання – чому ж Луніну хоча б при проблемах Куельяра не дозволили зіграти весь матч. Щоб випробувати на рівні Прімери, щоб дати надію. Відповідь проста – Маурісіо Пеллегріно йому не довіряє. Для ентренадора краще Пічу в неідеальній формі, ніж здоровий Лунін.

Лунін дебютував за Леганес: найгірша оцінка в матчі та 2 пропущені голи з трьох ударів у площину

Теги
Андрій Лунін Андрій Лунін Трансфери Реал Мадрид Іван Куельяр Іван Куельяр Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Леганес Леганес Маурісіо Пеллегріно Маурісіо Пеллегріно
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ворскла – Шахтар: анонс матчу УПЛ
    Україна — 08:301936 Ворскла – Шахтар: анонс матчу УПЛ
3
год
:
12
хв
Барселона
17:15
Бетіс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук