Луніну не потрібно плекати зайвих надій після дебюту в Прімері – травма конкурента не серйозна

Майбутнє українського голкіпера Андрія Луніна в Леганесі не стало світлішим – про довіру тренера годі й говорити.

Андрій Лунін дебютував у Прімері в матчі 12 туру проти Жирони. На 86-й хвилині за рахунку 0:0 український воротар вийшов на поле, замінивши першого номера Леганеса Івана Куельяра, який нібито не зміг продовжити гру.

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Відразу після матчу іспанські ЗМІ припустили, що 34-голкіпер пошкодив праве стегно, однак на післяматчевій прес-конференції головний тренер Леганеса розкрив всі карти.

"На тижні Куельяр мав проблеми з підколінним сухожиллям, через що декілька днів не тренувався. Він відчув, що може трапитися розрив, і повідомив про це. Добре, що я не зробив третю заміну, хоча збирався", – сказав Маурісіо Пеллегріно.

Тобто віковий голкіпер пропустив на тижні низку тренувань і не був на 100% готовий, але тренер все одно поставив його у стартовий склад. І це все на фоні слів про "трьох сильних голкіперів у команді".

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Нічого критичного з Куельяром не трапилося – він вже буде готовий грати у наступному турі. Після перерви на матчі збірних 23 листопада Леганес зустрінеться з Алавесом, а місце у воротах майже напевне займе Пічу. "На щастя, нічого страшного немає, я сподіваюся, що після перерви він повністю відновиться", – додає Пеллегріно.

Ситуація виглядає цікавою. На тижні авторитетні ЗМІ повідомили, що Реал взимку може повернути Луніна з оренди в Леганеса, оскільки "вершкових" не влаштовує відсутність ігрового часу для Андрія. Наставник команди різко заявив, що він все одно чинитиме так, як краще для Леганеса, а не ставитиме українця в основу в інтересах Реала.

Втім, волею випадку голкіпер збірної України отримав 10 хвилин на полі. Попереду тривала перерва, перед якою з'явилася ілюзія, що на Луніна розраховують. А незабаром після міжнародної паузи буде кубковий матч-відповідь з Райо Вальєкано, де Андрій знову повинен зіграти.

Однак ключове питання – чому ж Луніну хоча б при проблемах Куельяра не дозволили зіграти весь матч. Щоб випробувати на рівні Прімери, щоб дати надію. Відповідь проста – Маурісіо Пеллегріно йому не довіряє. Для ентренадора краще Пічу в неідеальній формі, ніж здоровий Лунін.

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