Лунин дебютировал за Леганес: худшая оценка в матче и 2 пропущенных гола после трех ударов в створ

Украинский голкипер Андрей Лунин не слишком удачно дебютировал за Леганес в матче Кубка Испании против Райо Вальекано, который завершился со счетом 2:2.

Андрей Лунин очень долго ждал своего шанса в Леганесе – главный тренер команды Маурисио Пеллегрино упорно мариновал украинца в запасе. Реал отдал вратаря в аренду, чтобы тот получил игровую практику, а также прописал в контракте обязательное количество матчей, которое Андрей должен провести в составе "пепинерос".

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Однако наставник Леганес был непреклонен. Как он и обещал, Лунин вышел на поле только в первом матче Кубка Испании. Голкипер 81 день вообще не играл на клубном уровне, последний его выход на поле в футболке Реала датирован 11 августа. И вот в поединке 1/16 финала Копа дель Рей украинец появился в стартовом составе Леганеса против Райо Вальекано.

Удачным этот матч для Лунина назвать сложно. Соперники нанесли в створ его ворот лишь 3 удара – и 2 из них завершились пропущенными голами. Однако явных провалов украинец не допускал.

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Все удары в сторону ворот Лунина:

В первой голевой атаке Райо ключевую ошибку допустил защитник Леганеса Сиовас. Гарсия вышел на ударную позицию с острого угла, поэтому Андрей тоже мог сыграть лучше, но прямые претензии ему предъявить трудно.

Во втором результативном эпизоде снова провалилась оборона хозяев. Алегриа без сопротивления расстреливал Лунина с линии вратарской. Здесь к украинцу вообще минимум вопросов.

Издание Marca, впрочем, акцентирует внимание также на единственном сейве нашего вратаря, который случился на старте второго тайма при счете 1:2. "Удар Бебе создал Лунину серьезные проблемы, но голкипер, который дебютировал за "пепинерос", парировал его и спас команду от 1:3".

Лунин отдал в матче 15 точных передач (57%). 6 из 17 дальних выносов Андрея нашли адресатов. Однажды разрядил ситуацию, выбив мяч из опасной зоны. На этом полезные действия 19-летнего вратаря сборной Украины исчерпываются.

Карта передач Лунина:

Статистический портал SofaScore поставил Лунину худшую оценку в матче – 6.0. Леганес до перерыва владел инициативой, но допустил две грубые ошибки и пропустил. К сожалению, 19-летний вратарь в этих моментах не спас, а больше возможностей себя проявить он фактически не имел.

Вряд ли этот матч побудит Маурисио Пелегрино давать Лунину внеочередные шансы в Ла Лиге. Первый номер Леганеса Иван Куэльяр в этом сезоне делает в среднем 2,9 сейва за матч и отражает 66% ударов в створ своих ворот. Средняя оценка Куэльяра от того же портала SofaScore за 10 матчей Примеры – 6.63.

Ждем ответного матча против Райо Вальекано в Кубке Испании, который запланирован на 5 декабря. Существует большая вероятность, что в следующий раз Лунин выйдет в футболке Леганеса в официальной игре именно тогда.

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