Лунин оказался между двух огней из-за контроверсионного выбора Зидана – украинца поддерживает президент

Украинский голкипер вызвал серьезные разногласия между Зинедином Зиданом и руководством Реала.

Вратарский вопрос остается серьезной проблемой на Сантьяго Бернабеу. Несмотря на то, что Кейлор Навас гарантированно покинет Реал ближайшим летом, в королевском клубе до сих пор не знают, как будет выглядеть иерархия голкиперов.

Не только Реал – Лунин уже имеет еще один вариант продолжения карьеры в Испании

Больше всего страдает от неопределенности "бланкос" Андрей Лунин. Испанские СМИ чуть ли не ежедневно находят новые сценарии развития событий с будущим 19-летнего украинца. Вчера нашего кипера отправляли на позицию второго номера после Куртуа в сезоне 2019/20, а уже сегодня вообще усомнились, вернется ли он в клуб, которому принадлежит его контракт. Новые подробности вратарской саги появились в свежем номере Marca.

Заместитель главного редактора наиболее авторитетного спортивного издания Испании Карлос Карпио настаивает, что будущий уход Наваса вовсе не покончил с разногласиями между руководством Реала и главным тренером команды относительно "вечной темы". Скорее наоборот – ситуация с тремя голкиперами стала еще более запутанной. По информации журналиста, несколько недель назад на базе мадридского гранда в Вальдебебас состоялась встреча между французским специалистом и представителями спортивного планирования, Хосе Анхелем Санчесом и Хуни Калафатом, которые не нашли общего языка во вратарском вопросе. Причина противоречий – Андрей Лунин и сын Зидана Люка.

Генеральный директор "бланкос" Хосе Анхель Санчес сообщил Зизу, что клуб продолжит доверять Куртуа на позиции №1, а его дублером должен стать как раз украинец. Похоже, что последний имеет серьезного защитника в лице Флорентино Переса, который неоднократно называл его будущим мадридского клуба. Зидан согласился, что роли вратарей должны быть четко разграничены, чтобы на этой позиции больше не возникало конфликтных ситуаций. Схема как француза, так и руководства довольно проста – основной голкипер берет на себя Примеру и ЛЧ, а его ближайшая замена отвечает за Кубок Короля.

Во время разговора с Санчесом (правая рука Флорентино в правящей хунте, – прим "Футбол 24"), когда еще не было принято окончательного решения по Кейлору, Зидан колебался между костариканцем и бельгийцем, но четко назвал второго голкипера: "Это должно быть Люка". Зизу, которому обещали практически неограниченные полномочия в формировании состава, высказался очень категорично, что неприятно удивило боссов клуба.

Зидан считает, что между его сыном и Андреем Луниным нет существенной разницы в классе. Украинец, по мнению тренера, не оправдал в Леганесе репутации вратаря с большими будущим, которая заставила "бланкос" выложить за его трансфер около 9 млн евро. Уроженец Краснограда провел лишь 6 матчей за сезон, и этого для француза оказалось недостаточно, чтобы доверить ему роль второго "портеро" Реала.

Планы Зидана на своего сына совсем не соответствуют интересам спортивного менеджмента королевского клуба, который продолжает отстаивать кандидатуру украинца. И Перес, и Санчес настаивают, что Лунин должен вернуться на Сантьяго Бернабеу уже этим летом, чтобы стать вторым после Куртуа. Сейчас этот вопрос остается нерешенным, рискуя создать серьезную пропасть между президентом и главным тренером, отмечает Карпо.

"Тот, кто меня знает, понимает, что Люка находится в команде из-за собственных заслуг. Он является игроком этого клуба с 16 или 17 лет, как Карвахаль и многие другие. Здесь нет скрытого смысла. Однако люди пытаются найти в этой теме семейный фактор, но мне все равно", – категорически прокомментировал Зидан ситуацию со своим сыном.

Интересно, что каталонские СМИ, которые всегда ищут повод уколоть "бланкос", после матча против Уэски ​​называли выбор Зидана в пользу Люки "настоящим цирком" – мол, проигрался и достаточно. Однако вратарский вопрос вызывает неоднозначную реакцию не только в Каталонии. Даже мадридская пресса слабо понимает логику Зизу, ведь его 21-летний сын никогда не проявлял каких-то исключительных способностей. Похоже, вскоре французу начнут упрекать "кумовством".

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