Игрок матча с Эспаньолом, или "Он будет великим" – Лунин впечатлил Леганес и испанские СМИ, украинец провоцирует Реал

Андрей Лунин впервые за 2 месяца отыграл матч чемпионата Испании за Леганес. Голкипер, которого пока не отпустили в молодежную сборную Украины на сборы перед ЧМ-2019 (U-20), свой шанс использовал на все 100.

В матче Леганес – Эспаньол Лунин отыграл все 90 минут, но не сумел удержать свои ворота на замке. Однако вины 20-летнего украинца в том мало – в первом голевом моменте он сначала выручил, а затем соперник добил, после перерыва пропустил с пенальти. В целом Андрей выдал 6 сейвов после ударов из пределов штрафной, большинство из которых оказались очень и очень эффектными. Неудивительно, что экс-голкипер Зари получил второй лучший балл в Леганесе от статистического портала Sofascore (7,2).

Не только Реал – Лунин уже имеет еще один вариант продолжения карьеры в Испании

Кроме многочисленных сейвов, украинский страж ворот запомнился неплохой игрой ногами, став абсолютно лучшим в матче по просто феноменальному количеству точных длинных передач (14), а также попыткам в целом (24). Ближайший преследователь, экс-голкипер Реала Диего Лопес отдал 8 лонгболлов. Испанским болельщикам понравилось, что Лунин не просто пытался выбивать мяч подальше, а давал ход атакам своими продуманными дальними пасами – этот момент для вратаря топ-класса важнейший. Общий процент точности передач при этом может несколько хромать.

Сейвы Лунина в матче Леганес – Эспаньол 12 мая 2019 – видео

Испанские СМИ восхищаются сейвами Андрея. Marca даже выдала игроку сборной Украины самый высокий балл – 3 звездочки. Для сравнения столько же получил только Борха Иглесиас, дубль которого дал Эспаньолу возможность продолжать мечтать о еврокубках. "Лунин выдал более чем замечательный спектакль, но этого оказалось недостаточно для спасения своей команды", – пишет ведущее мадридское издание.

Авторитетный журналист радио Onda Cero Альберто Фернандес отмечает, что Лунин сыграл только 5 матчей плюс 6 минут против Жироны, когда травмировался Куэльяр. "За исключением некоторой путаницы в матче с Алавесом, его игра и великолепные сейвы оставили очень хорошие ощущения". Каталонский Mundo Deportivo считает, что наш вратарь своими заслугами в матче с Эспаньолом присоединился к дебатам по поводу позиции №1 в Реале.

Ha jugado 5 partidos más 6 minutos en Girona por la lesión de Cuéllar y, salvo algún despiste que tuvo contra el Alavés, Lunin ha dejado muy buenas sensaciones e intervenciones en este Leganés. pic.twitter.com/dA4Y7nXD0z — Alberto Fernández (@afernan9) 13 травня 2019 р.

Фанаты команды из пригорода Мадрида большинством голосов признали украинца лучшим игроком встречи в составе своей команды. А журналисты также отмечают хитрую тактику Леганеса, не отпустившего Лунина в молодежную сборную Украины, хотя клуб месяцами до этого не давал ему играть. AS утверждает, что его внезапное появление в стартовом составе обусловлено поддабриванием к Реалу, который владеет правами на голкипера.

Мол, Леганес всем своим видом показывает – смотрите, мы готовы, он уже играет, так будет и впредь. А если вы не дадите нам продлить аренду еще на год, тогда Лунин окажется в новой команде, где так же рискует остаться без практики и начинать все заново. Дело в том, что у основного вратаря "пепинерос" Ивана Куэльяра есть договоренность с Вальядолидом о переходе туда летом, если команда не вылетит из Примеры.

Так как клуб, принадлежащий бразильцу Роналдо, сохранил прописку в элите за тур до финиша сезона, 34-летний конкурент Лунина уже одной ногой за пределами Бутарка. Главный тренер Леганес Маурисио Пеллегрино теперь оказался в довольно трудном положении, но его похвала украинца кажется искренней: "Сейчас нам предстоит много работы по аренде и контрактам. Вратарский вопрос особенно сложный и приоритетный.

Контракты Куэльяра и Прието подходят к концу, Лунин не наш. Он совершил сегодня много важных сейвов. Для нас это не нормально – давать столько создавать сопернику. По этой причине меня раздражает, что я должен выделять именно вратаря в нашей команде. Лунин станет великим голкипером в будущем. В этом году он многому научился и будет продолжать расти. Мы рады этому".

Впрочем, не все так просто. Замечательные выступления Лунина провоцируют новые дебаты в Реале. Не исключено, что они будут продолжаться все трансферное лето, считают испанские СМИ. Во-первых, Леганес вынужден будет заплатить компенсацию за то, что не давал шансов Андрею, как это было прописано в арендном контракте. Подобное отношение клуба отталкивает и руководство, и фанатов "сливочных". Сам вратарь доволен сотрудничеством со своим провыльным тренером в команде Пеллегрино, но будет ли этого и последнего потепления в отношениях достаточно для Флорентино Переса?

Во-вторых, уйдет Навас или нет. Если уйдет, то когда и куда. Лунин получил бы высокие шансы занять место второго вратаря, если костариканец передумает "бороться за место в основе" и воспользуется потенциальным интересом топ-клубов АПЛ. Однако ситуация может осложниться для украинца и в Леганесе. Если Навас и Реал будут слишком долго думать, а пока все так и выглядит, Пеллегрино вновь может прикупить какого-то опытного стража ворот, при котором Андрей в очередной раз окажется только в роли глухого резервиста.

Но сейчас Лунин снова купается в лучах славы. Болельщики Реала, разочарованные игрой Куртуа, считают, что Андрей ничем не уступает бельгийцу. Хорошая пресса и сладкое ожидание последнего матча сезона, где должен сыграть во второй раз подряд – выезд в гости к аутсайдеру Уэске ​​станет приятным бонусом в завершение не совсем удачного (с точки зрения игровой практики и доверия тренера) сезона.