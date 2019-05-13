Реал сообщил Навасу, что не рассчитывает на него в сезоне 2019/20 – возможный шанс для Лунина

Мадридский Реал проинформировал голкипера Кейлора Наваса, что тот может начать поиски нового клуба.

Мадридский Реал не рассчитывает на Кейлора Наваса со следующего сезона, о чем руководство клуба лично сообщило голкиперу, сообщает Marca.

Игрок матча с Эспаньолом, или "Он будет великим" – Лунин впечатлил Леганес и испанские СМИ, украинец провоцирует Реал

Зинедин Зидан, который всегда принимал сторону костариканца, сказал ему, что не может ничего сделать, ведь клуб уже принял такое решение.

В случае такого сценария свой шанс в "королевском клубе" может получить Андрей Лунин, который провел хороший матч против Эспаньола, хотя его команда уступила (0:2).