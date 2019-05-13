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Реал определился с тремя голкиперами на сезон 2019/20 – судьба Лунина решена

13 мая 21:41 1668 Читати українською
Реал определился с тремя голкиперами на сезон 2019/20 – судьба Лунина решена
Андрей Лунин / Marca

Мадридский Реал определился, которых голкиперов использовать в следующем сезоне. Также "королевский клуб" больше не собирается отдавать своих игроков в аренду Леганесу.

Реал в следующем сезоне будет использовать трех голкиперов. По информации El Espanol, ими станут Тибо Куртуа, Андрей Лунин и Лука Зидан.

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Ранее появилась информация, что "сливочные" не рассчитывают на Кейлора Наваса и лично ему об этом сообщили.

Кроме этого, как сообщает журналист Radio Marca Хави Карраско, Реал больше не собирается отдавать своих футболистов в аренду Леганесу после ситуации с Луниным. В сезоне 2018/19 украинец провел лишь 6 матчей во всех турнирах.

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